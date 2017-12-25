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ЗАО ФОН

Строительство, Строительные компании

Общая информация

Группа компаний «Фон» работает на рынке жилищного строительства Казани и Татарстана с 1995 года. Первоочередной задачей и основным видом деятельности предприятия «Фон» является строительство жилья по индивидуальным проектам, а также объектов социального и производственного назначения. В 2016 году были введены процедуры на личное банкротство владельца ГК — Анатолия Ливады и Дианы Ахметзяновой.

Руководитель: Ливада Анатолий Николаевич


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Чистопольская, 83
  • Телефон: (843) 527-73-84
  • Email: fon@bancorp.ru
  • Сайт: www.fonltd.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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