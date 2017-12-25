ЗАО ФОН
Общая информация
Группа компаний «Фон» работает на рынке жилищного строительства Казани и Татарстана с 1995 года. Первоочередной задачей и основным видом деятельности предприятия «Фон» является строительство жилья по индивидуальным проектам, а также объектов социального и производственного назначения. В 2016 году были введены процедуры на личное банкротство владельца ГК — Анатолия Ливады и Дианы Ахметзяновой.
Руководитель: Ливада Анатолий Николаевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Чистопольская, 83
- Телефон: (843) 527-73-84
- Email: fon@bancorp.ru
- Сайт: www.fonltd.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017