«Бизнес-некролог — 2018»: число закрывшихся предприятий в Татарстане выросло в четыре раза

Среди них «дочка» «Татнефти», подозрительные фирмы-однодневки и «лесной пенсионер»

В 2018 году в Татарстане закрылось в 4 раза больше предприятий, чем годом ранее, — а именно 10,5 тысячи. Причина столь масштабного исхода юрлиц не только в новых «чистках» налоговиков (под их бульдозер попали фирмы-однодневки): более 8,5 тыс. компаний РТ закрылись сами или в силу отсутствия операционной деятельности в 2017 году. Аналитическая служба «Реального времени», проанализировав «бизнес-некролог» Татарстана, выяснила, что «Татнефть» ликвидировала компанию-«прокладку» в системе реализации, усилив ТД «КАМА», казанская «дочка» группы DNS с полуторамиллиардной прибылью вошла в состав всероссийской ретейл-«матери» с прибылью в 15 раз меньшей, а челнинская транспортная компания вызвала своим банкротством подозрения местных налоговиков. Любопытство вызывает и ликвидация крупной «дочки» ООО «АПК «Высокая гора» с миллиардными оборотами — аккурат за несколько месяцев до того, как к компании предъявил иск почти на полмиллиарда «Татфондбанк».

Как ФНС пытается зачистить бизнес от компаний-однодневок

В 2018 году в Татарстане закрылось 10,5 тыс. предприятий — в 4 раза больше, чем годом ранее (2 577). Конечно, можно предположить, что дело не в экономическом кризисе, а в глобальных «чистках» налоговиков, начавшихся еще во второй половине 2017 года сразу после введения двух новых оснований для исключения юридического лица из ЕГРЮЛ по решению ФНС. К уже имеющимся двум (непредоставление налоговой отчетности совместно с отсутствием операций по банковским счетам в течение года) были добавлены: невозможность ликвидировать общество в связи с отсутствием необходимых средств у учредителей и отметка о недостоверности сведений об адресе организации, содержащаяся в ЕГРЮЛ больше шести месяцев.

Первая «поправка», с одной стороны, может помочь бизнесу закрыть ненужные юрлица, однако вряд ли поможет избежать субсидиарной ответственности, если на закрывающемся предприятии висят долги (тем более перед налоговиками). Раньше участников и руководство ООО могли привлечь к ответственности по обязательствам только в рамках процедуры банкротства, теперь же (в силу п. 3.1 закона об ООО) это возможно и после административного исключения из ЕГРЮЛ. После закрытия же предприятий по этой причине или же из-за неверных сведений руководителям и учредителям организаций (с долей более 50%) в течение трех лет запрещается становиться руководителями или учредителями в других организациях.

Чистки по недостоверным сведениям были предприняты налоговиками в рамках борьбы с покупными адресами, «неживыми» директорами, фирмами-однодневками и проч. (главным признаком фирмы-однодневки считается адрес массовой регистрации, когда на один адрес приходятся десятки и сотни юридических лиц). После публикации информации ФНС о том, что за первые девять месяцев 2018 года из ЕГРЮЛ было исключено более 330 тыс. недействующих компаний с недостоверными сведениями, и внесения еще 800 тыс. записей в связи с наличием некорректных данных часть экспертов забила тревогу.

Предприятия, закрытые в Татарстане в 2018 году

Причина закрытия Количество Исключено из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ 6492 Ликвидировано 1727 Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица 1394 Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности 301 Ликвидировано вследствие банкротства 280 Прекратило деятельность при присоединении 233 Некоммерческая организация ликвидирована по решению суда 68 Прекращение деятельности общественного объединения в качестве юридического лица по решению суда на основании ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 №82-ФЗ 20 Исключено из ЕГРЮЛ на основании ст. 29 ФЗ от 19.05.1995 №82-ФЗ 19 Исключено из ЕГРЮЛ на основании ст. 8 ФЗ от 26.09.1997 №125-ФЗ 18 Прекратило деятельность при слиянии 13 Исключено из Статистического регистра хозяйствующих субъектов 8 Ликвидировано по решению суда 8 Прекращение деятельности религиозной организации в качестве юридического лица по решению суда, на основании ст. 8 ФЗ от 26.09.1997 №125-ФЗ 5 Региональное отделение партии ликвидировано в связи с ликвидацией партии 2 Прекратило деятельность при преобразовании 1 Прекратило деятельность при присоединении одновременно с его созданием путем выделения из другого ЮЛ 1 Всего 10590

Под бульдозер «чисток» могут попасть и обычные предприятия



Тем временем поползли слухи о том, что записи о недостоверности сведений вносят и в отношении законопослушных компаний — если они, например, зарегистрированы на одном из «проблемных адресов». Значительно реже встречаются исключения из ЕГРЮЛ после полученного сообщения от директоров или учредителей компаний о том, что они никогда не являлись их директорами и учредителями.

Не все согласны и с позицией ФНС от 10 июля 2018 года, в которой служба перечислила признаки компаний, непричастных к ведению хозяйственной деятельности (то есть находящихся под угрозой исключения из ЕГРЮЛ): предоставление «нулевой» отчетности, отсутствие работников, отсутствие договоров аренды, выдача доверенностей представителям с регистрацией в другом субъекте РФ, приближенные суммы доходов и расходов, большой удельный вес вычетов по НДС.

Исключение из ЕГРЮЛ грозит компаниям не только проблемами с контрагентами (поставщиками, партнерами, клиентами), но, в первую очередь, с налоговиками. Поэтому не первый месяц юрлицам рекомендуют проверять адреса компаний на «массовость», получить сведения о физлицах, являющихся руководителями или учредителями нескольких юрлиц, провести поверку на наличие дисквалифицированных лиц и т. д. После исключения придется обращаться либо в ФНС, либо даже в суд с просьбой об отмене решения налоговиков.

Совокупный оборот ликвидированных компаний вырос в 2 раза

Напомним, в 2017 года большая часть закрытых в Татарстане компаний — 2 176 — была ликвидирована (оставшаяся небольшая часть юрлиц прекратила существование при присоединении). Годом ранее, в 2016 году, ликвидированных компаний было 2 005. По итогам 2018 года ликвидировано чуть более 2 тыс. компаний, в том числе вследствие банкротства 280 предприятий, по решению суда — 8. Самостоятельно ликвидировались 1727 организаций. Из 10 с половиной тысяч закрытых предприятий РТ лишь 529 показали какую-то выручку по итогам 2017 года — всего на сумму 78,1 млрд рублей. При этом совокупный оборот предприятий, закрывшихся в 2018 году, в 2016 году, когда они еще вели свою деятельность, составлял 217,3 млрд рублей. Для сравнения, совокупный оборот закрытых в 2017 году компаний составлял всего 45,5 млрд рублей (по итогам 2016 года).

Топ-25 компаний РТ (по выручке), закрытых в 2018 году

№ Наименование Возраст компании Дата ликвидации Совладельцы, ЕГРЮЛ Регион регистрации 1 ТАТНЕФТЬ-НЕФТЕХИМСНАБ, ООО 17,5 06.07.2018 НМЗ, АО (10,000 руб., 100%)

ТН-НК, ООО (n/a) Республика Татарстан 2 ДНС-АЛЬТАИР, ООО 7,0 21.03.2018 ДНС ГРУПП, ООО (10,000 руб., 100%) Республика Татарстан 3 ФОРАВТОСЕРВИС, ООО 3,0 16.05.2018 Ибрагимов Зенур Таирович (10,000 руб., 100%) Республика Татарстан 4 МНК ЦЕНТР, ООО 1,0 02.11.2018 Самигуллина Лейсан Вильдановна (30,000 руб., 100%) Республика Татарстан 5 МЕФРО УИЛЗ РУССИА ЗАВОД ЗАИНСК, ООО 8,0 19.07.2018 АККУРАЙД УИЛЗ РУССИА, ООО (669,592,436 руб., 100%) Республика Татарстан 6 ПРОГРЕСС-М, ООО 4,0 29.10.2018 АКБАРСЛАЙН, ООО (10,000 руб., 100%) Республика Татарстан 7 КОМФОРТ-ТТС, ООО 7,5 11.12.2018 Зубарев Вячеслав Викторович (10,000 руб., 100%) Республика Татарстан 8 АВТОМАЗЦЕНТР, ООО 2,5 31.07.2018 Коробченко Тамара Владимировна (10,000 руб., 100%) Республика Татарстан 9 ЛИРИДАН, ООО 5,5 03.08.2018 Максудов Руслан Искандерович (10,000 руб., 100%) Республика Татарстан

8,5 тыс. предприятий закрылись не по причине новых «чисток» налоговиков

Получается, что подавляющее большинство закрытых в прошлом году предприятий (более 10 тыс.) уже не вели свою деятельность в 2018 году. Согласно полученным аналитической службой «Реального времени» данным, большинство закрывшихся предприятий — 6,5 тыс. — «пали» вследствие исключения из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ. Это те компании, которые не предоставляли в течение 12 месяцев налоговой отчетности и не вели операций хотя бы по одному банковскому счету.

Таким образом, сослаться на последние «чистки» налоговиков не получится, так как из ЕГРЮЛ исключены только 1 394 недействующих юрлиц и только 301 юрлицо в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности (предполагаемые фирмы-однодневки). Получается, что более 8,5 тыс. предприятий — то есть 80% — закрылись вследствие каких-либо экономических причин. Это в 3,3 раза больше, чем годом ранее.

«Татнефть» ликвидировала свою компанию в системе реализации, усилив ТД «КАМА»

Только 246 предприятий прекратили свою деятельность вследствие присоединения или слияния. Среди них — крупнейшее по обороту среди почивших компаний Татарстана ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» с выручкой в 30,8 млрд рублей. Это «дочка» «Татнефти», ранее входившая в ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», созданное в 2002 году для управления нефтехимическими активами нефтяного гиганта и объединившее почти все предприятия, связанные с шинным и химическим производством: ПАО «Нижнекамскшина», ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК», АО «Нижнекамсктехуглерод», АО «Нижнекамский механический завод», ООО «Торговый Дом «Кама», и в том числе «Татнефть-Нефтехимснаб». «Татнефть-Нефтехим» возглавлял Загит Шарафеев — период его управления «дочкой» «Татнефти» в свое время заинтересовал МВД по РТ, возбудившее уголовное дело о перекачке средств холдинга по якобы фиктивным контрактам («Реальное время» писало об этом).

Еще в конце 2017 года «Татнефть-Нефтехимснаб», осуществляющая обеспечение сырьем, материалами, оборудованием и запасными частями и обеспечивающая закупку, переработку сырья и производство шинной продукции на давальческой основе, обязалась поставить «Нижнекамскшине» продукции на 11,3 млрд рублей. А в июне 2018-го, за месяц до прекращения деятельности, стало инициатором дела ФАС РТ в отношении «Нижнекамскнефтехима», обвинив его в монопольно высоких ценах на поставку синтетических каучуков — якобы, цены НКНХ взвинтил чуть ли не на треть.

«Татнефть» убрала «прокладку» в системе реализации готовой продукции: шинная продукция изготавливается на ОАО «Нижнекамскшина», ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК», а готовая продукция реализуется через ООО «Торговый дом «Кама». Фото Максима Платонова

Правопреемником «Татнефть-Нефтехимснаба», просуществовавшего 17 лет, стало ООО «ТД «КАМА» (98,9% принадлежит «Нижнекамскому механическому заводу»), также управляемое «УК «Татнефть-Нефтехим». По сути, «Татнефть» убрала компанию-«прокладку» в системе реализации готовой продукции: шинная продукция изготавливается на производственных мощностях ПАО «Нижнекамскшина», ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» — а готовая продукция реализуется через ООО «Торговый дом «Кама». Интересно, что если «почившая» компания показала в 2017 году прибыль в 8,3 млн рублей, то ООО «ТД «КАМА» в том же году продемонстрировала убыток в размере 957,6 млн рублей.

Казанская «дочка» группы DNS с миллиардной прибылью вошла в состав ретейл-«матери» с прибылью в 100 млн

В марте прошлого года прекратила существование казанская «дочка» крупнейшего компьютерного ретейлера — ООО «ДНС-Альтаир» с выручкой в 14,5 млрд рублей. Входящая семь лет в «ДНС Групп», принадлежащую Дмитрию Алексееву, компания еще летом 2017 года была внесена в список системообразующих предприятий Татарстана, составленный Минпромторгом РТ («Реальное время» писало об этом).

Прекращение деятельности татарстанской «дочки» связано с масштабной реорганизацией всей компании DNS, в рамках которой все юридические лица в регионах были реорганизованы в «ДНС Ритейл». До присоединения прибыль «ДНС-Альтаир» составила в 2017 году 1,5 млрд рублей — при прибыли «материнской» компании в 108,6 млн рублей.

Как обернуть миллиарды за несколько месяцев и самоликвидироваться

На третьем месте — челнинский автодилер ООО «Форавтосервис», продававший грузовые автомобили и запчасти и принадлежавший Зенуру Ибрагимову: показав выручку в 4 млрд рублей, компания была реорганизована в мае 2018 года — однако ее правопреемница, ООО «ОЛИОН-Ч», дышит на ладан, так как находится в стадии ликвидации с 10 сентября 2018 года.

Всего год просуществовало ООО «МНК Центр», оптом торговавшее химическими продуктами — принадлежащее Лейсан Самигуллиной предприятие, зарегистрированное лишь в августе 2017 года, было признано сначала должником, а затем банкротом в июне 2018 года. При этом кредитор заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве еще в феврале 2018 года. В ноябре компания была ликвидирована. То, что за какие-то месяцы через «МНК Центр» прошли 2,6 млрд рублей при чистой прибыли в 325 тыс. рублей, наводит, конечно, на размышления.

ООО «Форавтосервис», показав выручку в 4 млрд рублей, было реорганизовано в мае 2018 года. Фото rynok-apk.ru

Заинский колесный завод пал жертвой реорганизации российских активов немецкой компании

Перешел на европейские адреса заинский завод по производству колесной продукции ООО «Мефро уилз Руссиа Завод Заинск», выпускавший ее для «КАМАЗа» под маркой mefro. Изначально на заинских мощностях работала «дочка» челнинского автогиганта «КАМАЗавтотехника», а в 2013 году пришел немецкий инвестор.

Правда, приход его не особенно сказался на росте производства: если в 2012 году здесь произвели колесной продукции на 2,3 млрд рублей, то в 2014-м производство упало до 1,5 млрд рублей. К 2017 году оборот, впрочем, вырос до 2,5 млрд рублей, но убыток при этом составил 142,2 млн рублей. Убыточным завод является, кстати, с 2012 года.

В июле «Мефро Уилз Руссиа Завод Заинск» закрылось, а его правопреемником стало ООО «Аккурайд Уилз Руссиа», принадлежащее немецкой и нидерландским компаниям. Одновременно в эту компанию вошли другие немецкие «дочки»: ООО «Мефро Уилз Руссия Завод Набережные Челны» и ООО «Мерфо Уилз Руссия Завод Тольятти», из которых только тольяттинская компания прибыльна (причем с 2012 года). Исполнительным директором «Аккурайд» стал заинский глава упраздненной компании Илья Давыдов.

«АПК «Высокая гора» ликвидировала «дочку» с миллиардными оборотами — за месяцы до иска от «Татфондбанка»

«Смертью храбрых», или осторожных, пало просуществовавшее четыре года ООО «Прогресс-М» с выручкой в 2 млрд рублей. Правда, убыточное уже не первый год (в 2017 году убыток составил 11,2 млн рублей).

Как будто малоизвестная компания, занимающаяся оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем, животными и полуфабрикатами, в действительности — через ООО «Акбарслайн» — принадлежит ООО «АПК «Высокая гора» (еще половина находится в панамском офшоре «МИДХОЛЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД., СА»). «Акбарслайн» тоже не первый год убыточен, зато «материнская компания» «АПК «Высокая гора» прибыльна (21,8 млн рублей в 2017 году).

Малоизвестная компания, занимающаяся оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем, животными и полуфабрикатами, в действительности — через ООО «Акбарслайн» — принадлежит ООО «АПК «Высокая гора». Фото tatar-inform.ru

Но гораздо интереснее тут то, что «Высокая гора» — это наследство давно почившего «Золотого колоса», которое перешло структурам Роберта Мусина и «Татфондбанка» от «Ак Барс-холдинга» в сентябре 2017 года (суммарно — на 15 млрд рублей). Еще интереснее, что с декабря 2018 года Агентство по страхованию вкладов от лица обанкротившегося «Татфондбанка» обратилось в арбитражный суд с исками против трех компаний, в числе которых и ООО «АПК «Высокая гора», на сумму в 447,4 млн рублей. При этом «Прогресс-М» было не преобразовано, а ликвидировано собственниками в октябре 2018 года.

Ликвидация закамского перевозчика вызвала подозрения у челнинских налоговиков

Ликвидировано вследствие банкротства существовавшее 4,5 года ООО «Авекс-Групп» Сергея Мельникова, почти в 4 раза увеличившее свой оборот в 2017 году (до 802,2 млн рублей). Решение о признании должника — крупного транспортного предприятия Закамья — банкротом было принято еще в мае 2018 года, ликвидировано оно было в сентябре. Но еще в августе УФНС Набережных Челнов усмотрела в итоговой отчетности по результатам четвертого квартала 2017 года признаки преступления и направила материалы в Следственный комитет, было возбуждено уголовное дело. Причина — признаки фирмы-однодневки.

Всего в поле внимания СК находится более десяти челнинских транспортных компаний. Действительно, при выручке по итогам 2016 и 2017 года в 210,3 млн и 802,2 млн рублей компания отчитывалась сначала о небольшой прибыли в 479 тыс. рублей, а затем внезапно об убытке в 8,4 млн рублей. Подозрение вызывает и огромное количество компаний, зарегистрированных на Мельникова.

Сразу три теплосетевые компании — Заинска, автограда и Казани — перестали существовать, слившись с «Татэнерго»

Вследствие присоединения к АО «Татэнерго» прекратило свою деятельность существовавшее 13 лет АО «Казанская теплосетевая компания», оборот которой в 2017 году составил 609,4 млн рублей. Причина — реорганизация, после которой в «Татэнерго» рассчитывают увеличить капитализацию компании, оптимизировать производство энергии, транспортировку и управление. Реорганизацию предпринял контролирующий энергоактивы РТ «Связьинвестнефтехим», включивший в АО «Татэнерго» и одноименную управляющую компанию. Помимо них в «Татэнерго» в прошлом году вошли ОАО «Заинское предприятие тепловых сетей» (оборот — 6,8 млн рублей) и ОАО «Набережночелнинское предприятие тепловых сетей» (оборот 8,3 млн рублей) — оба существовавшие до этого 12 лет.

Самой долгоживущей организацией, переставшей существовать в 2018 году, стала «Казанская экспедиция «Леспроект», которая 81 год принимала участие в устройстве лесов РТ, РБ, Марий Эл, Чувашии и проч. С ее участием производился учет изменений в лесном фонде, вызванных стихийными бедствиями в 70-х годах. «Леспроект» участвовал в разработке основных положений организации и развития лесного хозяйства республики, проводил надзор за внедрением лесоустроительных проектов. В новое время организация вошла в федеральное предприятие «Рослесинфорг».