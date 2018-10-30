«Татфлот» задолжал сотрудникам более 55 млн рублей

Казанский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам судоходной компании «Татфлот».



На сегодняшний день задолженность по заработной плате на предприятии перед 1,1 тыс. работниками составила более 55 млн рублей, сообщает Татарская транспортная прокуратура.

Отмечается, что в республике ведется прием заявлений и обращений от работников и экс-сотрудников компании, перед которыми у предприятия имеется задолженность по зарплате и иным обязательным платежам.

На основании полученных обращений прокурор обратится в суд с заявлениями о выдаче судебного приказа.

Ранее Минтруд предложил разрешить трудовым инспекторам без решения суда привлекать судебных приставов для принудительного взыскания долгов по зарплате.

Напомним, просроченная задолженность по заработной плате в Татарстане увеличилась на 6,9% — до 12,8 млн рублей. Ближайшие по количеству долгов в Приволжском федеральном округе — Ульяновская (11,1 млн рублей) и Нижегородская (13,4 млн) области.