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МБУ Институт Казгражданпроект

Гос. ведомства, Муниципальная власть

Общая информация

Институт «КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ» организован Постановлением Совета Министров ТАССР от 4 февраля 1977 г. № 80 как головной проектный институт для проектирования в г.Казани.

МБУ «Институт «КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ» занимается проектированием зданий и сооружений I и II уровней ответственности. В том числе:

  • генеральные планы и транспорт;
  • метрополитен;
  • объекты жилищно-гражданского назначения;
  • объекты культурного наследия;
  • инженерные изыскания;
  • инженерные сети и сооружения;
  • проекты организации строительства;
  • работы по охране окружающей среды;
  • гидротехнические сооружения;
  • ведение авторского надзора;
  • выполнение функций генерального проектировщика.

Руководитель — Фазылзянов Ильдар Салихович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, ул Достоевского, 35/10
  • Телефон: (843) 236-03-98
  • Email: info@kazproject.ru
  • Сайт: http://kazproject.ru/

Дата последнего обновления: 02.12.2020

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