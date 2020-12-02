МБУ Институт Казгражданпроект
Гос. ведомства, Муниципальная власть
Общая информация
Институт «КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ» организован Постановлением Совета Министров ТАССР от 4 февраля 1977 г. № 80 как головной проектный институт для проектирования в г.Казани.
МБУ «Институт «КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ» занимается проектированием зданий и сооружений I и II уровней ответственности. В том числе:
- генеральные планы и транспорт;
- метрополитен;
- объекты жилищно-гражданского назначения;
- объекты культурного наследия;
- инженерные изыскания;
- инженерные сети и сооружения;
- проекты организации строительства;
- работы по охране окружающей среды;
- гидротехнические сооружения;
- ведение авторского надзора;
- выполнение функций генерального проектировщика.
Руководитель — Фазылзянов Ильдар Салихович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, ул Достоевского, 35/10
- Телефон: (843) 236-03-98
- Email: info@kazproject.ru
- Сайт: http://kazproject.ru/
Дата последнего обновления: 02.12.2020