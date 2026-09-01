Стоимость минимальной продуктовой корзины в Татарстане составила 7,3 тыс. рублей

В июле 2026 года стоимость месячной продуктовой корзины в России увеличилась на 8,5%

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Стоимость минимальной продуктовой корзины в Татарстане составила 7 305,7 рубля. Об этом сообщил ТАСС зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

По данным Леонова, в июле 2026 года стоимость месячной продуктовой корзины в России увеличилась на 8,5%. В среднем минимальный набор продуктов для одного человека теперь стоит 8 159 рублей.

Больше всего заплатить за продукты придется на Чукотке — 21 085,9 рубля, и в Камчатском крае — 13 451,3 рубля. Самые низкие цены зафиксированы в Мордовии — 6 591,1 рубля, и в Саратовской области — 6 800,2 рубля.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Москве стоимость минимальной продуктовой корзины достигла 9 697,6 рубля, в Санкт-Петербурге — 9 564,8 рубля, в Московской области — 8 858 рублей, в Ленинградской — 9 191,4 рубля, в Калининградской области — 9 753 рублей.



Напомним, Татарстан занял 27-е место в рейтинге регионов по росту потребительского спроса. Средние расходы на душу населения в месяц по России составили 52,6 тыс. рублей — на 14% больше, чем год назад.

Галия Гарифуллина