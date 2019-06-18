Акционер Альметьевского ПОПАТ подал иск к гендиректору на 16 млн рублей

АО «СМП» как акционер АО «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта» подал в суд на гендиректора предприятия Константина Кириченко. Компания требует от менеджера 16 млн рублей.

Иск принял Арбитражный суд Татарстана, 17 июня, следует из картотеки арбитражных дел. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Альметьевское ПОПАТ учреждено «Татавтотрансом» в 2002 году, следует из открытых источников. Уставный капитал компании составляет 3,4 млн рублей. В качестве основного вида деятельности указаны «Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении».