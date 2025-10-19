Продажи готовых построек в Казани выросли на 16%

Самый заметный рост продаж продемонстрировали теплицы и хозблоки

Фото: Мария Зверева

В третьем квартале текущего года продажи готовых строений и срубов в Казани выросли на 16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито».

Активнее всего казанцы покупали бани — на них пришлось 25% сделок. Также популярностью пользовались бытовки (22%) и дома (20%). Самый заметный рост продаж продемонстрировали теплицы и хозблоки (по +50%).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В целом на платформе продажи готовых домов увеличились на 30%. В среднем постройка стоила 445 тыс. рублей. Цена на бытовки составляла порядка 95 тыс. рублей, на специальные хозблоки — 50 тысяч.

Напомним, на российском рынке жилья зафиксирован большой отложенный спрос на квартиры в новостройках — даже небольшое снижение ключевой ставки привело к росту сделок в городах-миллионниках страны. Лидерами роста в третьем квартале 2025 года стали Самара (+64,6% ко второму кварталу 2025 года), Нижний Новгород (+53,8%) и Уфа (+49,6%), посчитали в «Яндекс Недвижимости». Казань закрепилась в десятке на самом последнем месте.

Галия Гарифуллина