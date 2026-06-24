Каждый четвертый россиянин закладывает на празднование выпускного более 40 тыс. рублей

Из‑за затрат на праздник 28% респондентов готовы отложить отпуск или поездку

Фото: Камиль Исмаилов

Каждый четвертый россиянин закладывает на празднование выпускного более 40 тыс. рублей. 28% семей ориентируются на сумму 10—20 тыс. рублей, ещё 24% — на 20—40 тыс. рублей, сообщает RT со ссылкой на исследование «Альфа—Деньги».

17% респондентов рассчитывают потратить 40—70 тыс. рублей, 6% — свыше 70 тыс. рублей. Еще 10% пока не подсчитали общую сумму расходов.

Камиль Исмаилов / realnoevremya.ru

Чаще всего бюджет уходит на одежду, обувь и аксессуары — такой вариант назвали 66% опрошенных. Помимо этого, 60% респондентов выделили расходы на организацию выпускного вечера, а 5% — на подготовку образа (прическу, макияж, маникюр).

Для оплаты выпускного 41% семей намерены использовать текущие доходы, а 25% — накопления. Из‑за затрат на праздник 28% респондентов готовы отложить отпуск или поездку, 17% — ремонт, а еще по 8% опрошенных — покупку техники, мебели и других товаров для дома.

Напомним, на общегородском выпускном в Казани выступит Beku, DJ Сулейман и Дышать. Праздник соберет 8 тыс. девяти— и одиннадцатиклассников.

Галия Гарифуллина