«Татфлот» может перейти в собственность Татарстана для устранения задержек выплаты зарплаты

Судоходная компания «Татфлот» после завершения навигационного периода может перейти в собственность Татарстана для устранения задержек выплаты зарплаты.

«Могу сказать вам по секрету, что мы ведем переговоры с руководством республики, чтобы они забрали предприятие под себя. Руководство республики у вас ответственное и не допустит подобных случаев задержки зарплат», — сообщил Приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков, его слова приводит «Татар-информ».

Возможный переход «Татфлота» в собственность РТ подтвердил исполнительный директор компании Марс Хамидуллин.



Ранее сообщалось, что «Татфлот» погасил долги по зарплате в размере 135 млн рублей.