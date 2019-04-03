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«Татфлот» может перейти в собственность Татарстана для устранения задержек выплаты зарплаты

17:45, 03.04.2019
«Татфлот» может перейти в собственность Татарстана для устранения задержек выплаты зарплаты
Фото: realnoevremya.ru / Александр Шакиров

Судоходная компания «Татфлот» после завершения навигационного периода может перейти в собственность Татарстана для устранения задержек выплаты зарплаты.

«Могу сказать вам по секрету, что мы ведем переговоры с руководством республики, чтобы они забрали предприятие под себя. Руководство республики у вас ответственное и не допустит подобных случаев задержки зарплат», — сообщил Приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков, его слова приводит «Татар-информ».

Возможный переход «Татфлота» в собственность РТ подтвердил исполнительный директор компании Марс Хамидуллин.

Ранее сообщалось, что «Татфлот» погасил долги по зарплате в размере 135 млн рублей.

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