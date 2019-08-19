«Татфлот» погасил 120 млн рублей долгов по зарплате в ходе расследования дела в отношении ее гендиректора

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении генерального директора АО «СК Татфлот» Рустэма Мухутдинова. Он обвиняется в невыплате зарплаты.

По данным СК, в 2018 году в «Татфлоте» не соблюдались порядок и сроки выплаты зарплаты. Общая сумма задолженности составляла более 120 млн рублей. Она была погашена в период расследования.

Материалы уголовного дела Мухутдинова были направлены в Верхнеуслонский районный суд РТ для рассмотрения по существу.



С целью недопущения повторения подобных случаев учредителям «Татфлота» направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой данной коммерческой организации, сообщило Приволжское управление на транспорте СК РФ.

Ранее стало известно, что судоходная компания «Татфлот» после завершения навигационного периода может перейти в собственность Татарстана для устранения задержек выплаты зарплаты.