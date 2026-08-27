Продажи корейских автомобилей в России выросли на треть

За первые семь месяцев 2026 года было реализовано почти 11 тыс. новых легковушек корейских брендов

Фото: Динар Фатыхов

Продажи новых легковых автомобилей корейских брендов в России за год выросли на треть. Об этом пишет в своем телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

За первые семь месяцев 2026 года на российском рынке было реализовано 10,9 тыс. корейских авто. Это на 34% больше, чем за аналогичный период 2025-го (8,1 тыс. машин).

Наибольшей популярностью пользовалась марка KIA — на нее пришлось 50,6% продаж, или 5522 единицы. Продажи выросли на 36%. Автомобили KGM стали востребованнее в четыре раза: реализация достигла 2029 единиц. При этом продажи моделей Hyundai упали на 7%, до 3130 единиц.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Для поклонников «проверенных временем» корейских решений у дилеров пока еще есть в продаже остатки автомобилей российского бренда Solaris, собранных из комплектов KIA и Hyundai в Санкт-Петербурге. За семь месяцев реализация автомобилей под брендом Solaris сократилась на 7,5%, до 12,8 тыс. Но это больше, чем всех вместе взятых корейских автомобилей (10,9 тыс.), — сообщил Сергей Целиков.

Напомним, в первом полугодии 2026 года спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Среди марок наибольший рост интереса наблюдался у Renault (+40%), Nissan (+35%) и Lexus (+33%). Корейские производители Kia и Hyundai также показывали хорошие результаты, зафиксировав увеличение спроса на 32 и 30% соответственно.

Галия Гарифуллина