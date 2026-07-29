В июне Татарстан вошел в число лидеров по росту продаж квартир в новостройках

Продажи в республике выросли на 78% год к году

Фото: Динар Фатыхов

В июне продажи по договору долевого участия в строительстве (ДДУ) в России увеличились на 33% по сравнению с маем и на 13% в годовом выражении. Одним из регионов-лидеров по приросту в начале лета стал Татарстан, следует из исследования Авито Недвижимости.

Продажи в республике выросли на 78% год к году. Также в топ вошли Ставропольский край (+68%) и Санкт-Петербург (+53%).

В первом полугодии в целом объем продаж по ДДУ прибавил 3% к тому же периоду прошлого года. Он достиг 236 тыс. сделок. Лучшие результаты показали Москва (10% от всех реализованных новостроек по России), Московская область (8%), Санкт-Петербург (6%), Краснодарский край, Ленинградская и Свердловская области (по 5%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается стоимости квадратного метра, то по итогам первого полугодия цена продажи в целом по России выросла на 3% год к году — с 200 до 207 тыс. рублей. Цены росли во всех регионах из топ-12. Наименьшую динамику стоимости в новостройках за «квадрат» зафиксировали в Краснодарском крае и Татарстане (+3% в обоих).

Предложение в июне выросло на 26% год к году. В Татарстане темп был выше, чем в среднем по России: +30% год к году и +12% относительно мая.

Напомним, в Казани покупка квартиры на вторичном рынке в домах, сданных за последние пять лет, позволяет сэкономить почти 4% от стоимости жилья по сравнению с новостройками.

— По городу разница в цене за квадратный метр составляет 3,7% в пользу «новой вторички» (232 тыс. рублей против 241 тыс. рублей в новостройках), однако, если смотреть в разрезе районов, это значение может оказаться гораздо больше, — сообщают аналитики Авито Недвижимости.

Галия Гарифуллина