Кошки-мышки с налоговой. Как топ «Татгазинвеста» деньги от государства прятал

В счет погашения недоимки Следком добился ареста имущества организации

На скамью подсудимых за налоговые махинации на общую сумму свыше 200 млн рублей отправлен бывший топ-менеджер крупной татарстанской компании. Как сообщают Следком и прокуратура, вину в преступлениях экс-директор и учредитель ЗАО «Инвестиционно-холдинговая компания «Татгазинвест» Рашит Сахапов полностью признал. Им даже заявлено требование о рассмотрении уголовного дела в особом порядке — в надежде на самое мягкое из возможных наказаний, хотя налоги не уплачены и по сей день. Как выяснило «Реальное время», преследованию Сахапова предшествовали его дисквалификация и банкротство компании.

Версия следствия: не отчитался на 157 млн, из них 54 млн сознательно скрыл

Уголовным дело Рашита Сахапова стало почти год назад. Признаки преступлений в его действиях по результатам проверок налоговиков и оперативников БЭП усмотрели сотрудники четвертого, «экономического», отдела Следкома по РТ. С первого дня следствия речь шла о сотнях миллионах рублей. При этом в суд с ходатайством о реальном либо домашнем аресте силовики не обращались. Зато добились ареста имущества попавшего под прицел предприятия, суммы которого должно хватить для расчетов с государством.

Финальное обвинение предполагаемому налоговому уклонисту предъявили в сентябре 2018 года по двум эпизодам — уклонение от уплаты налогов с организации путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации, в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), и сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Причем, как заверили журналиста «Реального времени» в Следкоме и прокуратуре РТ, вину Сахапов полностью признал.

По версии следствия, гендиректор ЗАО «ИХК «Татгазинвест» дал незаконное указание финансовому директору компании не отражать в книге продаж и налоговой декларации за второй квартал 2016 года счета-фактуры за работу для ЗАО «Стройтрансгаз» на общую сумму в 842 млн рублей с лишним, а кроме того, не исправлять ошибку с повторным предъявлением данных 2014 года на налоговый вычет. В результате таких искажений компания уклонилась от уплаты НДС на 157 млн 716 тысяч 631 рубль.

Налоговая выявила недоимку и приняла меры — предъявила требования по принудительному взысканию тех же 157,7 млн рублей. В июне 2017-го движения по счетам компании в разных банках было приостановлено до погашения недоимки. Однако оно осталось неисполненным. Как считают в Следкоме, Сахапов сознательно пошел на сокрытие денежных средств и организовал схему получения средств от партнеров в обход арестованных счетов. Следствием установлено — гендиректор ЗАО специально дал указание направить контрагентам письма с разъяснением — деньги для ЗАО нужно направлять на счета аффилированной компании ООО «Оском» в Сабинском районе, в которой сам налоговый уклонист и его близкая родственница являются учредителями.

Таким образом, с июня по сентябрь 2017 года в «Оском», специализирующийся на аренде и лизинге оборудования, поступило 54 млн рублей, которые ушли на расчеты с кредиторами ЗАО, в обход государства. В итоге задолженность по налогам не погашена до сих пор.

Друг Ханбикова, которого кинули приставы

Отметим, что ранее Рашит Сахапов числился среди акционеров банка «Спурт», но затем вышел.

В 2014-м Сахапов засветился как инвестор на презентации проекта по строительству маслоэкстракционного завода в Ульяновской области. Сообщалось — «Татгазинвест» вложил в проект миллиард и уже через несколько месяцев завод будет перерабатывать 100 тысяч семян рапса и подсолнечника в год, а позже удвоит мощности.

В 2017-м о Сахапове писали в связи со скандалом вокруг здания «Транснефти» в Казани на улице Зинина. В 2013-м «Нефтегаз-Сервискомплект», которым в ту пору единолично владел бизнесмен, приобрело это отнятое за долги имущество у приставов, однако позже сделка была аннулирована, но 110 млн рублей, ушедшие в бюджет, возвращать честному покупателю государство не спешило. Быть может, именно эта история и толкнула Сахапова на налоговую аферу?

В феврале 2018 года Сахапова как гендиректора ЗАО «ИХК «Татгазинвест» на год дисквалифицировал мировой суд, с чем согласился Высокогорский райсуд, усмотревший в действиях руководителя нарушение трудового законодательства.

Банкрот с исковыми требованиями на полмиллиарда

8 октября 2018 года Арбитражный суд РТ признал банкротом ЗАО «Инвестиционно-холдинговая компания «Татгазинвест», причем незадолго до краха, 9 августа 2018-го, компания сменила название на АО «Нефтегазстрой». Просуществовало предприятие чуть менее 20 лет — по данным сервиса «Картотека», ее зарегистрировали в 1999-м в Богатых Сабах. Офис компании находится в с. Высокая Гора. Основным видом деятельности являлось строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Создавалась ЗАО «ИХК «Татгазинвест» как подразделение ЗАО «Татгазинвест» — «для удовлетворения потребностей Республики Татарстан и Российской Федерации в газификации промышленных и социальных объектов по программе ОАО «Газпром», говорится на сайте предприятия.

Только за первые шесть лет работы компания построила более 500 км газовых сетей — в Поволжье, а также в Брянской, Калужской, Рязанской и других областях. С 2004 года в число основных направлений деятельности компании вошли капитальный ремонт и строительство магистральных газо- и нефтепроводов.



Изначально в ЗАО было три учредителя — Рашит Сахапов, Рустем Шарипов и Марсель Ганиев. В 2002 году список учредителей расширился до шести человек, причем Сахапов из этого списка исчез. У Рустема Шарипова и Марселя Ганиева осталось по 16,33% компании. По столько же оказалось у Ильнара Камалова, Раушана Фейсханова и Рината Хаметзянова, а самая большая доля — в 18,37% — оказалась у Рената Котдусова. В 2007 году в учредителях компании вновь появляется Рашит Сахапов с 51% акций, а с 2010 года он увеличивает долю до 71%. На данный момент его доля остается прежней, еще 17% принадлежит Рустему Шарипову, а 12% — Марселю Ганиеву.

Сахапов был директором компании до июля 2017 года, когда его сменил Марсель Ганиев. С марта 2018 года и.о. внешнего управляющего компании — Григорий Чепляков. Сахапов на пару с Миляушой Сахаповой остается совладельцем в «Оскоме» — это бывшая «дочка» «Татгазинвеста», а также является учредителем 100% в ООО «Бакалейщик». Директор обеих фирм — Рустем Шарипов.

Выручка «Татгазинвеста» в предбанкротном 2017-м, согласно данным «Картотеки», составила 1,53 млрд рублей — в четыре раза меньше, чем за год до этого (тогда показатель равнялся 6,18 млрд рублей). За компанией числится аж 499 исполнительных производств на общую сумму в 271,4 млн рублей. Погашена задолженность лишь по 10 производствам и всего на 10,3 тысячи рублей.

Отметим, что первоначальное требование о банкротстве в арбитраж заявил частный предприниматель Николай Ладэ из Сыктывкара, которому ЗАО задолжало 2 млн рублей. В настоящее время ИХК «Татгазинвест» является ответчиком по 152 делам на общую сумму в 470,9 млн рублей. Однако исковые требования компании даже больше — 538 млн рублей.