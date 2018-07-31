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Работникам проектно-строительной фирмы выплатили более 6,8 млн рублей долгов по зарплате

19:44, 31.07.2018
Работникам проектно-строительной фирмы выплатили более 6,8 млн рублей долгов по зарплате
Фото: pixabay.com

Работникам проектно-строительной фирмы в Заинске выплатили более 6,8 млн рублей за май — август 2017 года.

Нарушения трудового законодательства в ООО «Проектно-строительная фирма «Гидромонтаж» выявила прокуратура Заинского района Татарстана.

При этом задержки в выплате заработной платы работникам предприятия носили систематический характер. В итоге вмешательства прокуратуры долги выплатили 96 работникам фирмы, говорится в сообщении ведомства.

По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). В настоящий момент расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры.

Происшествия Татарстан
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