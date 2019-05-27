Экс-работники ИХК «Татгазинвест» пришли в арбитраж за зарплатой

Конкурсный управляющий и бывший коллектив инвестиционно-холдинговой компании пожаловались, что все деньги от конкурсного производства «съедят» платежи по налоговым долгам

Упав в пучину банкротства, «Татгазинвест» оставил после себя многочисленные долги, в том числе более 60 млн рублей задолженности по зарплате. Заработанных денег более 700 бывших сотрудников компании не видели уже год, однако конкурсный управляющий до сих пор не может с ними рассчитаться. Как заявляют арбитражник и сами работники, всему виной ФНС — налоговики потребовали приоритетного права на выплаты по долгам. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Татгазинвест» должен работникам 60 млн рублей

ЗАО «Инвестиционно-холдинговая компания «Татгазинвест» проработало на рынке около 20 лет в качестве подразделения ЗАО «Татгазинвест» (сейчас АО «Газпром межрегионгаз Казань»). ИХК, судя по данным на сайте самого предприятия, создавалось «для удовлетворения потребностей Республики Татарстан и Российской Федерации в газификации промышленных и социальных объектов по программе ОАО «Газпром». За первые шесть лет работы компания построила более 500 км газовых сетей — в Поволжье, а также в Брянской, Калужской, Рязанской и других областях. С 2004 года в число основных направлений деятельности компании вошли капитальный ремонт и строительство магистральных газо- и нефтепроводов.

А 8 октября 2018 года Арбитражный суд РТ признал компанию банкротом. К настоящему времени общий объем требований кредиторов перевалил за 1,3 млрд рублей, а конкурсное производство идет полным ходом. В арбитраже еще рассматриваются иски к компании на 472 млн рублей. Кроме того, вскоре после объявления банкротства на скамью подсудимых угодил экс-директор и учредитель компании Рашит Сахапов по обвинению в сокрытии активов предприятия и уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 200 млн рублей. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 1 млн рублей.

Как выяснило «Реальное время», компания также оставила после себя крупные долги по зарплате — около 60 млн рублей. Бывшие сотрудники рассказали, что больше года не могли получить причитающиеся им деньги. По словам одной из экс-работниц ИХК «Татгазинвест» Марины Листаровой, предприятие оставило без зарплаты более 700 человек.

Эти долги должны быть погашены в ходе конкурсного производства, но, как рассказали сами работники и конкурсный управляющий должника Григорий Чепляков, все вырученные от реализации имущества деньги «съест» налоговая служба.

За первые шесть лет работы компания построила более 500 км газовых сетей — в Поволжье, а также в Брянской, Калужской, Рязанской и других областях. Фото ihktgi.ru

Сначала налоги, потом зарплата

Как объясняет Чепляков, заработная плата работников и налоги относятся ко второй очереди кредиторов и должны выплачиваться пропорционально. Более того, ему уже удалось погасить задолженность по зарплате в размере 90 млн рублей, а налогов за тот же период должник выплатил лишь на 20 млн рублей. Это вызвало недовольство налоговой.

— Из-за того, что в период банкротства были перечислены денежные средства на заработную плату бывшим работникам (ранее, чем оплачены налоги), налоговая служба обратилась с несколькими жалобами на мои действия, поскольку считает, что зарплата не должна была выплачиваться, а должны были уплачиваться налоги, — рассказал конкурсный управляющий «Реальному времени».

В ответ на это конкурсный управляющий сам обращался в суд с заявлением о разрешении разногласий относительно размера и очередности удовлетворения требований кредиторов. В заявлениях он просил суд разрешить сначала выплатить заработную плату, а только потом перечислить налоги. В удовлетворении первого такого заявления суд уже отказал, на настоящий момент рассматривается второе заявление.

— Если поданное мной заявление не будет удовлетворено судом, то я в ближайшее время буду обязан все поступающие денежные средства перечислять в адрес налоговой службы, — заключает Чепляков.

Пока суд взял паузу, чтобы ознакомиться с заявлениями сторон, и отложил рассмотрение дела. Фото Максима Платонова

Арбитраж взял паузу

Очередное заседание по рассмотрению этого ходатайства состоялось сегодня, и на него подтянулась «тяжелая артиллерия». Заседание посетили около десятка бывших работников ИХК «Татгазинвест», которых также очень волновал вопрос о выплате зарплаты, кроме того, процесс проходил под объективами телекамер. Работники рассказали, что их позвал сам конкурсный управляющий — возможно, чтобы придать большей убедительности своим аргументам в глазах суда. Пока суд взял паузу, чтобы ознакомиться с заявлениями сторон, и отложил рассмотрение дела.

— Мы пришли в суд, чтобы немного, хотя бы до сентября месяца, отсрочить выплату налогов, чтобы началась наша очередь выплат. Мы просили суд, чтобы сдвинули выплаты ФНС и начали наши. Мы в бедственном состоянии: у кого-то лечение, у кого-то ипотека, у кого-то дети родились. Кто-то просто в принципе не нашел работу и сидит, не знает, чем питаться, — рассказывает Марина Листарова.

Виктор Зверев, работавший в ИХК «Татгазинвест» водителем, сообщил «Реальному времени», что компания задолжала ему 240 тысяч рублей более чем за год работы. При этом проблемы с выплатой начались еще раньше — когда он работал в компании.

— В апреле был год, как я уволился, год жду исполнения обещаний. Раньше, бывало, обнадеживали, давали там 5—10 тысяч. Терпение кончилось — я уволился. Сейчас я на пенсии, но этих денег все равно очень жду, — рассказал он после суда.

«Реальному времени» не удалось оперативно получить комментарий УФНС по РТ по вопросу очередности выплат по требованиям к ИХК «Татгазинвест». Ответ на запрос в налоговую будет опубликован по получении.