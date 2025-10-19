Татарстан занял первое место в ПФО по уровню зарплат в рознице

Доход работников розничной торговли в республике составил 54,4 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по уровню зарплат в рознице. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

Зарплата работников розничной торговли в республике составила 54,4 тыс. рублей. Рост медианы за год — 9%. На второй строчке рейтинга расположилась Нижегородская область (53,8 тыс. рублей), на третьей — Удмуртия (51,4 тыс. рублей).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В целом в ПФО за первое полугодие компании разместили 130,4 тыс. вакансий в сфере розничной торговли. Это на четверть меньше, чем в январе — июне прошлого года. Интересно, что розница стала самой дефицитной сферой в округе. На одну вакансию приходится лишь 2,1 резюме, тогда как норма составляет 4—7,9.



Напомним, среднемесячная зарплата по итогам семи месяцев 2025 года в Татарстане составила 84,7 тыс. рублей. Максимум зарабатывают сотрудники научно-исследовательской сферы — 131,5 тысячи.

Галия Гарифуллина