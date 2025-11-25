Спрос на финансовые услуги в Казани вырос на 8%
Горожане стали на 38% активнее интересоваться услугами по сдаче отчетности, на 33% — сдачей деклараций 3-НДФЛ
В январе — октябре спрос на финансовые услуги в Казани вырос на 8% год к году. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Работы» и «Авито Услуг».
Горожане стали на 38% активнее интересоваться услугами по сдаче отчетности, на 33% — сдачей деклараций 3-НДФЛ и на 22% — их заполнением. Популярность ведения бухгалтерского учета выросла на 29%, восстановления — на 20%.
Кроме того, востребованнее стали:
- расчет зарплаты (+16%);
- отчетность ИП (+16%);
- заполнение деклараций по УСН (+9% );
- аутсорсинг бухгалтерских услуг (+7%);
- бухгалтерские услуги для маркетплейсов (+3%).
Напомним, в России количество жалоб от потребителей финансовых услуг увеличилось на 15,8% за год и составило 280 тыс. обращений. Однако темп роста замедляется: если в первом квартале наблюдалось увеличение на 23,1%, то в третьем квартале этот показатель снизился до 11%.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».