Спрос на финансовые услуги в Казани вырос на 8%

Горожане стали на 38% активнее интересоваться услугами по сдаче отчетности, на 33% — сдачей деклараций 3-НДФЛ

Фото: Максим Платонов

В январе — октябре спрос на финансовые услуги в Казани вырос на 8% год к году. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Работы» и «Авито Услуг».

Горожане стали на 38% активнее интересоваться услугами по сдаче отчетности, на 33% — сдачей деклараций 3-НДФЛ и на 22% — их заполнением. Популярность ведения бухгалтерского учета выросла на 29%, восстановления — на 20%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, востребованнее стали:

расчет зарплаты (+16%);

отчетность ИП (+16%);

заполнение деклараций по УСН (+9% );

аутсорсинг бухгалтерских услуг (+7%);

бухгалтерские услуги для маркетплейсов (+3%).

Напомним, в России количество жалоб от потребителей финансовых услуг увеличилось на 15,8% за год и составило 280 тыс. обращений. Однако темп роста замедляется: если в первом квартале наблюдалось увеличение на 23,1%, то в третьем квартале этот показатель снизился до 11%.

Галия Гарифуллина