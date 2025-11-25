Новости аналитики

20:22 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Спрос на финансовые услуги в Казани вырос на 8%

13:47, 25.11.2025

Горожане стали на 38% активнее интересоваться услугами по сдаче отчетности, на 33% — сдачей деклараций 3-НДФЛ

Спрос на финансовые услуги в Казани вырос на 8%
Фото: Максим Платонов

В январе — октябре спрос на финансовые услуги в Казани вырос на 8% год к году. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Работы» и «Авито Услуг».

Горожане стали на 38% активнее интересоваться услугами по сдаче отчетности, на 33% — сдачей деклараций 3-НДФЛ и на 22% — их заполнением. Популярность ведения бухгалтерского учета выросла на 29%, восстановления — на 20%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, востребованнее стали:

  • расчет зарплаты (+16%);
  • отчетность ИП (+16%);
  • заполнение деклараций по УСН (+9% );
  • аутсорсинг бухгалтерских услуг (+7%);
  • бухгалтерские услуги для маркетплейсов (+3%).

Напомним, в России количество жалоб от потребителей финансовых услуг увеличилось на 15,8% за год и составило 280 тыс. обращений. Однако темп роста замедляется: если в первом квартале наблюдалось увеличение на 23,1%, то в третьем квартале этот показатель снизился до 11%.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

АналитикаОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Дмитрием Шиллером, Председателем регионального отделения Русского географического Общества в РТ
Фондовый рынок
  • Татнефть600.5
  • Нижнекамскнефтехим80.4
  • Казаньоргсинтез65
  • КАМАЗ85.3
  • Нижнекамскшина36.7
  • Таттелеком0.6