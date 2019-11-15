Как нижнекамский нефтетрейдер «Крекинг-Проф» с выручкой в 3,8 миллиарда пал жертвой ТФБ

За долги крупной топливной компании АСВ банкротит поручителя и владельца Игоря Васильева

Конкурсник «РадиоТехБанка» — АСВ — добивается личного банкротства нижнекамского нефтетрейдера Игоря Васильева. Предприниматель — совладелец некогда успешной топливной компании «Крекинг-Проф», еще пару лет назад управлявшей собственной сетью АЗС. Бросив попытки взыскать долг с фирмы, агентство переключилось на ее соучредителя, выступившего поручителем по займу. По словам Васильева и его юристов, причиной финансовых сложностей послужила череда банкротств партнеров по бизнесу и крах «Татфондбанка», где у него был кредит. Кроме того, как пояснил «Реальному времени» бизнесмен, с весны фирма приостановила работу по профилю.

Требования под 200 миллионов

Дело о банкротстве Игоря Васильева было открыто в минувшем сентябре по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — конкурсного управляющего «почившего» еще в марте 2019 года нижегородского «РадиоТехБанка». АСВ предъявило Васильеву иск на 89,56 млн руб. В октябре в реестр кредиторов вошла еще одна финансовая организация — «Солид Банк» с суммой требований в 102 млн рублей.

Игорь Васильев — совладелец нижнекамской топливной компании «Крекинг-Проф» с оборотом в 3,8 млрд рублей по итогам прошлого года. Согласно данным базы «Спарк-Интерфакс», фирма зарегистрирована в 2006 году, имеет штат свыше 100 человек и специализируется на сервисе в области добычи полезных ископаемых — нефти и природного газа, перевозках ГСМ, были у компании и собственные автозаправочные станции.

Васильев руководит компанией, а также владеет ею на пару с компаньоном Вадимом Ивановым в равных долях. За последние 10 лет совладельцы «Крекинг-Проф» выступали учредителями еще десятка компаний смежного профиля в Татарстане и Мособласти. На сегодня все они ликвидированы.

При миллиардной выручке чистая прибыль «Крекинг-Проф» на конец года составила всего 6,5 млн, а чистые активы — 25 млн рублей. Фирма Васильева и Иванова в числе других компаний-нарушителей упоминалась в 2015 году как фигурант скандала с продажей некачественного топлива на АЗС. В последние годы, судя по картотеке арбитража, к «Крекинг-Проф» были поданы десятки исков о взыскании долгов.

Согласно данным базы «Спарк-Интерфакс», фирма зарегистрирована в 2006 году, имеет штат свыше 100 человек и специализируется на сервисе в области добычи полезных ископаемых — нефти и природного газа, перевозках ГСМ, были у компании и собственные автозаправочные станции. Фото rbix.ru

«Банк вынужден применить крайнюю меру — инициацию процедуры банкротства должника»

«РадиоТехБанк» банкротит Васильева как поручителя по кредиту «Крекинг-Проф». В конце октября к делу привлекли в качестве третьих лиц Вадима Иванова и непосредственно саму фирму. Ни их представители, ни сам должник в суд не явились.

В ответ на запрос «Реального времени» в АСВ уточнили историю возникновения долга нижнекамского бизнесмена. Кредитный договор между ПАО НКБ «Радиотехбанк» и «Крекинг-Проф» был заключен в 2016 году. Вскоре платежи по займу перестали поступать, и банк обратился в нижегородский районный суд, который 17 января 2019 года вынес решение о взыскании задолженности в размере 76,5 млн рублей, но выплаты не последовали.

— В связи с неисполнением решения Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода от 17.01.2019 банк вынужден применить крайнюю меру взыскания — инициацию процедуры банкротства должника. В этой связи банк обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о признании Васильева И.Н. несостоятельным (банкротом). Сумма заявленных требований составила 89 557 453 рублей с учетом начисленных процентов и штрафных санкций, — ответили нашему изданию в АСВ.



Согласно выписке из ЕГРЮЛ, фирма нижнекамских бизнесменов действующая, но ее сайт не работает. Указанные в открытых источниках телефоны недоступны, контрагенты компании и участники рынка нефтепродуктов заявили, что в последние два-три года о «Крекинг-Проф» ничего не слышали.

— Мы с ними как-то общались. На сегодняшний день у нас нет с ними связи, в ассоциацию они не входят. Да, такая организация была, но мы давно с ними не говорили», — пояснил президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов.

— Я слышал про них, но не сталкивался, видел только, что они есть в реестре. У нас не было повода, чтобы отдельно с ними какие-то вопросы решать. Я впервые слышу, что их хотят обанкротить, — признался первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района по инвестициям, развитию малого и среднего предпринимательства и ТОСЭР Радмир Беляев.

И все же «Реальному времени» удалось найти Игоря Васильева.

«Толчком стало банкротство компаний, с которыми мы тесно работали, — «Нефтегазстрой НК» и «Нафта-Трейд»

Владельца «Крекинг-Проф» мы нашли по юридическому адресу компании. Его офис находится в промзоне под Нижнекамском недалеко от села Большое Афанасьево:

— Мне бы не хотелось, чтобы обо мне кто-то что-то публиковал, честно… Это же не радость, а о горестях — зачем? Я дам ваш номер нашему юристу, — пообещал Васильев нашему корреспонденту.

Его офис находится в промзоне под Нижнекамском недалеко от села Большое Афанасьево. Фото Лилии Егоровой

Вскоре действительно с изданием связался юрист «Крекинг-Проф». Правда, сотрудница просила не указывать ее по имени. По ее словам, проблемы у компании начались в конце 2016 года, сразу же после пика активности «Крекинг-Проф» — фирма на тот момент активно занималась перепродажей, перевозками, реализацией топлива, управляла сетью АЗС.



— Вокруг все начали банкротиться — как мы видим сейчас, банкротятся банки и в том числе организации, с которыми мы работали. Конечно, мы кредитовались, привлекая дополнительные средства у банков. Дефицит средств произошел потому, что есть организации, которые должны «Крекинг-Проф», и они уходят в банкротство. Основным толчком стало банкротство компаний, с которыми мы тесно работали на протяжении многих-многих лет, — «Нефтегазстрой НК» и ООО «Нафта-Трейд». У этих компаний была очень крупная задолженность — более 100 млн. Эту брешь было восполнить невозможно, она повлекла за собой минус. На сегодняшний день это вылилось в задолженности перед банками, восполнить которые в один момент нереально, — объяснила юрист Васильева.

По данным «СПАРК», «Нефтегазстрой НК» находится в стадии ликвидации с декабря 2017 года, ООО «Нафта-Трейд» — с октября того же года. В 2017 году Игорь Васильев подал иск о признании «Нефтегазстрой НК» банкротом. Судебные тяжбы продолжаются до сих пор.

К банкротству компании, по словам ее представителей, привел и крах «Татфондбанка». Фото Максима Платонова

— На сегодняшний день оспаривание сделок — это такая рулетка, мы иногда уже юридически не знаем, как защититься и доказать, что сделка была. Налоги платить надо, нужно содержать рабочие места. Руководителем компании Игорем Васильевым было принято решение о ликвидации компании в добровольном порядке, но, когда мы соотнесли дебит с кредитом, поняли, что имущества недостаточно для погашения задолженности, — вспоминает юрист. — Было принято решение о выходе из ликвидации. Организации начали подавать на банкротство «Крекинг-Проф». Все условия и признаки на лицо, а финансовый анализ уже будет проводить арбитражный управляющий.

К банкротству компании, по словам ее представителей, привел и крах «Татфондбанка». За год до падения империи Роберта Мусина «Крекинг-Проф» кредитовалась в ТФБ. Этот долг и был продан нижегородской «дочке» татарстанской банковской группы — «РадиоТехБанку», который тут же повысил процентную ставку на 2%.

— Нам пришлось с ними судиться. В конце концов мы достигли определенного соглашения. Почему банки и банкротятся — это цепь: вытащи одно звено, и вся цепь развалится. Хотелось бы сказать одно большое «но», наши кредиты были обеспечены, залога, чтобы погасить задолженности, достаточно. Банки тоже никогда не идут на диалог в то время, когда еще возможно что-то сделать. Когда в свое время мы с ними разговаривали, шли на диалог, предлагали решить вопрос — перекредитоваться, реализовать залог — не было реакции. И только когда уже все, крах, когда они сами уже сидят в убытках, они начинают бегать и кричать: «Ой-ой! Как же так!». Этого можно было не допустить: реализовать по рыночной цене и закрыть вопрос, все было реально, — посетовала юрист «Крекинг-Проф».

По ее словам, с весны компания прекратила свою профильную деятельность.