Каждый десятый казанец топил телефон в офисном туалете

Самым опасным для смартфонов местом казанцы назвали ванную комнату

Фото: Динар Фатыхов

Каждый десятый казанец — 11,6% — топил телефон в офисном туалете. Смартфоны 33,1% ломались при падении на пол, а 8,5% — попадали в чашки с кофе. Об этом свидетельствуют результаты исследования Honor.

Использовали телефон как открывашку на корпоративе 1,4% опрошенных, роняли во время съемок танцев на столе — 1,1%.

В число наиболее опасных для телефонов мест, по версии казанцев, вошли:

ванная комната (60,7% ответов); пляж (37,6%); общественный транспорт (23,4%); спортзал (23,7%); загородные площадки для пикников (20,1%); весь дом (9,6%).

В транспорте казанцы лишались телефонов при торможении (9,3%), разбивали экран, пытаясь поймать падающее устройство (5,1%), случайно садились на свой гаджет (4,8%) или наблюдали, как на их телефон наступают другие пассажиры (2,8%). Опрошенные теряли технику во время пробежек (10,6%), роняли на камни или в грязь (16,7%), а также в реку или озеро (5,1%) или даже в костер (2%).

Каждый третий казанец — 29,1% — швырял смартфон в эмоциональном порыве. 32,3% гаджетов пострадали, потому что были залиты водой или маслом, 5,6% были постираны в машинке вместе с одеждой, а 4% тонули в супах.

Напомним, гаджеты в России могут подорожать из-за введения нового налога — технологического сбора. Если поправки примут, то его начнут взимать с 1 сентября 2026 года.



Галия Гарифуллина