Татарстан вошел в топ-5 по спросу на цифровые услуги для присмотра за детьми в Поволжье

Татарстан вошел в топ-5 по спросу на цифровые услуги для присмотра за детьми в Поволжье. Об этом свидетельствуют результаты исследования МегаФона.

За прошедший год республика поднялась на одну позицию и заняла четвертое место в рейтинге. Опережают ее только Самарская и Саратовская области, а также Башкортостан. С наступлением теплого времени года интерес к онлайн-присмотру продолжил увеличиваться: к маю количество пользователей выросло еще на 6% по сравнению с зимним периодом.

Родители все чаще используют специальные сервисы, чтобы контролировать местоположение ребенка, уровень заряда его телефона и баланс на счете. Это позволяет решать вопросы безопасности без лишних звонков. В Татарстане большую часть пользователей таких услуг составляют отцы — на них приходится 58% подключений, тогда как доля матерей — 42%.

Чаще всего решения для безопасности детей подключают родители в возрасте от 35 до 44 лет (41%). На втором месте — люди 45—54 лет (28%). На долю пользователей 55—64 лет приходится 14%; в этой возрастной категории цифровые инструменты активно используют бабушки и дедушки для присмотра за внуками.

Галия Гарифуллина