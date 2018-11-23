Суд оштрафовал экс-гендиректора ЗАО ИХК «Татгазинвест» на 1 млн рублей

Высокогорский районный суд признал виновным бывшего генерального директора ЗАО «Инвестиционно-холдинговая компания «Татгазинвест» Рашита Сахапова по уголовному делу о крупном мошенничестве.



Речь идет о сокрытии активов предприятия и уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 200 млн рублей, говорится в сообщении прокуратуры Высокогорского района РТ.

Суд приговорил бизнесмена к штрафу в размере 1 млн рублей в доход государства. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

Напомним, по версии следствия, в период с июля по октябрь 2016 года фигурант дела не отразил в регистрах бухгалтерского учета и налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость сделки с контрагентом на сумму свыше 842 млн рублей. Сам бизнесмен в налоговых преступлениях сознался. Подробнее об этой истории — в материале «Реального времени».