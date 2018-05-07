Список персон

Ливада Анатолий Николаевич

Строительство, Строительные компании
Ливада Анатолий Николаевич Фото: Олег Тихонов

Общая информация

Родился 21 Апреля 1953 в г.Поронайск Сахалинской области

Образование:

1982 год — Казанский филиал Московского энергетического института

Трудовая деятельность:

1972 год — электрослесарь на шахте «Бошняково» комбината «Сахалинуголь» Сахалинской области п.Бошняково.
1972 — 1974 гг. — служба в рядах Советской армии.
1974 — 1975 гг. — диспетчер на Алатырском заводе «Электроприбор» (г. Алатырь Чувашская АССР).
1975 — 1995 гг. — мастер, старший инженер ПДО Казанского химического завода.
С сентября 1995 года — генеральный директор группы компаний «ФОН».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Чистопольская, 83
  • Телефон: (843) 527-73-84
  • Email: fon@bancorp.ru
  • Сайт: www.fonltd.ru

Дата последнего обновления: 07.05.2018

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