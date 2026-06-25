Самыми востребованными специалистами в Татарстане стали электромонтажники

Больше всего ваканасий открыто для специалистов промышленной и строительной сфер, образования и медицины

Фото: Динар Фатыхов

Самыми востребованными специалистами в Татарстане стали представители промышленной и строительной сфер, образования и медицины. Об этом свидетельствуют данные кадрового центра «Работа России» РТ.

Больше всего вакансий открыто для электромонтажников по силовым сетям и электрооборудованию — для них доступно 2 021 предложение с зарплатой до 150 тысяч рублей. На втором месте — электрики участка: 1 324 места, доход — до 120 тысяч рублей. Также активно ищут электрогазосварщиков (1 039 вакансий, до 180 тысяч рублей), сварщиков‑операторов (1 020 вакансий, до 85 тысяч рублей) и маляров (768 вакансий, до 150 тысяч рублей).

В социальной сфере наибольшая потребность — во врачах: открыто 1 213 вакансий с оплатой труда до 200 тысяч рублей. Для медсестер насчитывается 793 предложения, зарплата — до 150 тысяч рублей.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, работодатели заинтересованы в привлечении воспитателей (530 вакансий, доход — до 90 тысяч рублей), кладовщиков (447 вакансий, до 100 тысяч рублей) и учителей (293 вакансии, до 85 тысяч рублей). Основную часть вакансий в этой области размещают государственные медучреждения.

Напомним, лидерами по уровню дохода в республике стали водители грузового транспорта: заработные платы доходят до 242 тысяч рублей при наличии 812 открытых позиций. Высокие зарплаты предлагают и слесарям механосборочных работ — до 150 тысяч рублей при 1 290 вакансиях.



Галия Гарифуллина