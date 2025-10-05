Россияне стали активнее интересоваться путешествиями в Марокко и Китай
Туристы начали чаще покупать билеты туда на зимние каникулы
Россияне стали активнее интересоваться путешествиями в Марокко и Китай. Туристы начали чаще покупать билеты туда на зимние каникулы, сообщают аналитики OneTwoTrip.
Больше всего выросла популярность Касабланки: туда уже куплено в 11,4 раза больше авиабилетов из России.
Также рост показали:
- Пекин — в 5,2 раза;
- Маврикий — в 4,1 раза;
- Ташкент — в 2,5 раза;
- Мальдивы — в 2,2 раза.
Также российские туристы чаще стали покупать билеты в Ханой (+90% заказов), Шанхай (+70%), Коломбо (+42%), Пхукет (+34%), Бангкок (+29%).
Напротив, упала востребованность таких направлений, как Баку (-78,7% забронированных перелетов), Париж (-76,7%), Барселона (-64,7%), Ереван (-58,6%), Анталья (-57,1%).
Напомним, Казань оказалась в числе наиболее востребованных городов для семейного отдыха во время осенних каникул. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург.
