Россияне стали активнее интересоваться путешествиями в Марокко и Китай

Туристы начали чаще покупать билеты туда на зимние каникулы

Фото: Реальное время

Россияне стали активнее интересоваться путешествиями в Марокко и Китай. Туристы начали чаще покупать билеты туда на зимние каникулы, сообщают аналитики OneTwoTrip.

Больше всего выросла популярность Касабланки: туда уже куплено в 11,4 раза больше авиабилетов из России.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также рост показали:

Пекин — в 5,2 раза;

Маврикий — в 4,1 раза;

Ташкент — в 2,5 раза;

Мальдивы — в 2,2 раза.

Также российские туристы чаще стали покупать билеты в Ханой (+90% заказов), Шанхай (+70%), Коломбо (+42%), Пхукет (+34%), Бангкок (+29%).



Напротив, упала востребованность таких направлений, как Баку (-78,7% забронированных перелетов), Париж (-76,7%), Барселона (-64,7%), Ереван (-58,6%), Анталья (-57,1%).

Напомним, Казань оказалась в числе наиболее востребованных городов для семейного отдыха во время осенних каникул. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург.

Галия Гарифуллина