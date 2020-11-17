АО Альметьевское ПОПАТ
Общая информация
Альметьевское пассажирское автохозяйство было создано согласно распоряжению Совета Министров РСФСР от 8 февраля 1956 года за № 368-р в составе Татарского автотреста в марте 1956 года.
Основной задачей вновь созданного предприятия была организация городских пассажирских перевозок, организация вахтовых, внутригородских, районных и междугородних перевозок.
Руководитель — Кириченко Константин Павлович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, ул Полевая, 2
- Телефон: (8553) 26-08-00
- Email: info@apopat.ru
- Сайт: http://apopat.ru/
Дата последнего обновления: 17.11.2020