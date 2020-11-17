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АО Альметьевское ПОПАТ

Логистика и транспорт

Общая информация

Альметьевское пассажирское автохозяйство было создано согласно распоряжению Совета Министров РСФСР от 8 февраля 1956 года за № 368-р в составе Татарского автотреста в марте 1956 года.

Основной задачей вновь созданного предприятия была организация городских пассажирских перевозок, организация вахтовых, внутригородских, районных и междугородних перевозок.

Руководитель — Кириченко Константин Павлович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, ул Полевая, 2
  • Телефон: (8553) 26-08-00
  • Email: info@apopat.ru
  • Сайт: http://apopat.ru/

Дата последнего обновления: 17.11.2020

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