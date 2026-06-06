В Татарстане выросло число вакансий в автобизнесе и юриспруденции

Также в топ-3 сфер, где активнее всего стали искать сотрудников, вошла категория «искусство, развлечения и массмедиа»

Фото: Динар Фатыхов

Этой весной в Татарстане спрос на специалистов в автомобильном бизнесе увеличился на 47% — с 7,3 тыс. до 10,7 тыс. В юриспруденции спрос вырос на 32 %, с 10 тыс. до 13,2 тыс. приглашений, сообщили аналитики hh.ru.

Также в топ-3 сфер, где активнее всего стали искать сотрудников, вошла категория «искусство, развлечения и массмедиа». Количество приглашений выросло на 30%: с 30,4 тыс. до 39,7 тысячи.

Позитивная динамика прослеживается и в других направлениях. В сфере транспорта, логистики и перевозок число приглашений увеличилось на 30%, достигнув 229,4 тыс. против 176,1 тыс. ранее. Аналогичный рост в 30% продемонстрировал сегмент рабочего персонала: показатель поднялся с 201,9 тыс. до 261,8 тыс. В маркетинге, рекламе и PR количество приглашений выросло на 29%, с 102,9 тыс. до 133,3 тыс. В сегменте высшего и среднего менеджмента число вакансий увеличилось с 13,7 тыс. до 17,7 тыс. (также +29%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Страхование показало рост на 28% (с 2,3 тыс. до 2,9 тыс.), а стратегия, инвестиции и консалтинг — на 26% (с 12,9 тыс. до 16,2 тыс.).

Напомним, в апреле в Татарстане был зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы — всего 0,18% за первые два месяца 2026 года, что является одним из лучших показателей в регионе за последнее время. При этом сохранялся высокий спрос на рабочие профессии, но многие вакансии оставались невостребованными.

Галия Гарифуллина