Исследование: в России интерес к ипотеке увеличился на 30%

За последние два года выше текущих уровней доля ипотеки была только перед закрытием программы «Льготная ипотека» в 2024 году

В России в январе количество запросов в ипотечном сервисе «Авито Недвижимости» выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 30%. Кроме того, граждане отправили в банк на 13% больше анкет, чем годом ранее. Об этом рассказали в пресс-службе платформы.



В начале этого года доля ипотеки в сделках по покупке жилья росла. На первичном рынке с ее помощью закрыли четыре сделки из пяти.

— За последние два года выше текущих уровней доля ипотеки была только мае и июне 2024 перед закрытием программы «Льготная ипотека». В этот раз причины схожие: многие россияне стремились завершить сделки до вступления в силу изменений по программе «Семейная ипотека» с 1 февраля 2026 года, — рассказали россиянам.

Рост популярности ипотеки наблюдался во многих крупных регионах. В Москве в январе 2026 года с привлечением кредита был куплен 71% квартир на первичном рынке в пределах МКАД и 91% — в Новой Москве. В Московской области этот показатель повысился с 82 до 84%, в Краснодарском крае — с 84 до 87%, в Свердловской области — с 73 до 77%, в Ростовской области — с 83 до 86%. Исключением стал Санкт-Петербург, где доля ипотечных сделок сократилась с 71 до 67%, а в Ленинградской области осталась неизменной на уровне 75%.

На вторичном рынке жилья в январе доля сделок с ипотекой составила 29%, что соответствует уровню декабря и превышает значение начала прошлого года на 12 п.п.

