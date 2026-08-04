Казань вошла в топ-3 городов России с самыми быстрыми поездками до работы

В среднем горожане проводят в пути 35 минут

Фото: Артем Дергунов

Казань вошла в топ-3 городов России по минимальным затратам времени на дорогу до рабочего места. В среднем горожане проводят в пути 35 минут, следует из исследования рейтинга международной платформы Numbeo.

Меньше всего времени в дороге до работы проводят жители Нижнего Новгорода — индекс у города составил 27,1. Вторую строчку рейтинга занял Калининград (29,2), третью — Казань (35,0). Также в топ-10 вошли Екатеринбург (39,3), Новосибирск (40,5), Ростов-на-Дону (42,0), Санкт-Петербург (49,1), Москва (50,5) и Краснодар (51,8).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В мировом рейтинге Казань заняла 150-е место. Чем ниже позиция города в списке, тем меньше времени его жители проводят в дороге до работы. Всего авторы исследования изучили обстановку в 305 городах.

Напомним, недавно Казань заняла вторую позицию в общероссийском рейтинге Индекса качества жизни, уступив лишь Москве. На третьем месте оказался Ставрополь.

Галия Гарифуллина