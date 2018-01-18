«Клюкер» уйдет с молотка: «ФОН» проиграл «Сберу» войну за кирпичный завод

В МВД отказались арестовывать бывший завод Анатолия Ливады в Ключищах

Анатолий Ливада потерял еще один актив — кирпичный завод «Ключищенская керамика» («Клюкер») в Верхнеуслонском районе. Под конец года фирма «ФОН» проиграла в судебных тяжбах с конкурсным управляющим предприятия-банкрота, требуя почти полмиллиарда рублей. Тогда арестованный девелопер попросил МВД по РТ наложить арест на свое имущество в рамках уголовного дела, но и здесь не преуспел. Между тем, как выяснило «Реальное время», завод уходит на торги.

МВД отказалось арестовывать «Клюкер»

Дольщики ЖК «МЧС» бурно обсуждают потерю еще одного «фоновского» актива — кирпичного завода «Клюкер» в селе Ключищи Верхнеуслонского района (бренд «Ключищенская керамика»). Раньше им единолично владел глава «ФОНа» Анатолий Ливада. Сейчас предприятие-банкрот ушло мимо его строек в конкурсную массу к другим кредиторам. Арбитражник «Клюкера» собирается выставить его на торги. Арестованный девелопер попытался этому помешать, попросив МВД наложить арест на имущество, но там отказали. В распоряжении редакции есть ответ ведомства от 12 января этого года.

— Почему отказано в аресте на это имущество? Потому что есть два основания для ареста: если имущество принадлежит подозреваемому, обвиняемому лицу или есть основания полагать, что оно было получено, развивалось, в него вкладывали деньги от преступной деятельности. В данный момент «Клюкер» принадлежит уже совершенно другим лицам, то есть учредитель там не Ливада. Кроме того, нет данных, что Ливада вкладывал в это предприятие деньги, полученные от преступной деятельности, — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь ГСУ МВД по РТ Наталья Сагитова.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», сейчас «Клюкер» в стадии ликвидации, им владеют на 51% «СБК Стекло» (родственная структура Сбербанка) и на 49% ООО «Профиль финанс» (под контролем Proxima Capital Group), правда, доля последнего — в залоге у «СБК Стекло».

«Ваши деньги на «Клюкере»

Весь прошлый год дольщиков успокаивали, что активы «ФОНа» под арестом в рамках уголовного дела и никуда не денутся. Но с «Клюкером» вышло иначе из-за смены владельцев, из-за чего особенно расстроились покупатели в ЖК «МЧС». Им говорили, что деньги за их квартиры утекли как раз на этот завод.

— Есть показания Дианы Наилевны, что наши деньги, «эмчээсовские», уходили на ЗАО «ФОН». А «Клюкер» же подразделение ЗАО «ФОНа», значит, средства шли на завод. Да и власти нам еще в 2015 году все время твердили: «Ваши деньги на «Клюкере». Мы не могли понять, как они там оказались. Но Алексей Валерьевич нам говорил: «Продадим активы «ФОНа» и пустим деньги вам на стройку», — рассказала дольщица третьего дома ЖК «МЧС» Ирина Князева.

Кстати, активистке удалось получить доверенность от Ливады представлять дольщиков третьего дома «МЧС» во всех госучреждениях, организациях любых форм собственности и принимать от их имени любые решения: «Анатолий Николаевич написал на меня доверенность, потому что сам с нами работать физически не может. Диане Наилевне некогда, у нее работы выше крыши. А третий, четвертый дома всегда были самыми изгоями».

— В третьем-четвертом домах хоть активы есть в виде непроданных квартир, а в нашем втором вообще большой разрыв: активов на 130 миллионов, а на достройку надо 750 миллионов — и это по смете 2015 года. Здесь без каких-то вливаний извне невозможно достроить дом, — огорчился еще один представитель комплекса Леонид Фоминых.

По его словам, дольщики уже выкупили имущество в доме на 30 млн рублей, а других источников для завершения долгостроя пока нет.

Весь прошлый год дольщиков успокаивали, что активы «ФОНа» под арестом в рамках уголовного дела и никуда не денутся. Фото Васили Ширшовой

ЗАО «ФОН» должно ООО «ФОН» миллиард

Сама финдиректор «ФОНа» в разговоре с «Реальным временем» не уточнила, действительно ли деньги дольщиков «МЧС» ушли на завод «Клюкер»: «Я не знаю, это надо у Ливады спрашивать, он у нас был гендиректором и там, и здесь».

Единственное, что она подтвердила, что у ЗАО «ФОН», которое финансировало завод, есть долги перед ООО «ФОН»: «Сумма в пределах миллиарда с учетом процентов и штрафных санкций. ЗАО «ФОН» брало заем у ООО «ФОН».

Раньше ООО «Клюкер», собственно, и было ЗАО «ФОН», но позднее стало отдельным юрлицом. Еще один источник «Реального времени», знакомый с ситуацией, рассказал предысторию конфликта:

— Было юрлицо ЗАО «ФОН», которое вело объект в Челнах и строительство завода. Денег не было, стройку частично финансировал Сбербанк, и ООО «ФОН» дало заем ЗАО «ФОН». Завод построили и выделили его из ЗАО «ФОН» в отдельное юрлицо — это законная форма. По своему долгу ООО «ФОН» просудилось с ЗАО «ФОН», есть решение суда.

«ФОН» проиграл «Сберу» полмиллиарда

В прошлом году ООО «ФОН» через арбитраж попыталось вернуть часть долга с завода «Клюкер», подав заявление на включение его в реестр требований с суммой 462 887 900 рублей, или почти полмиллиарда, но безуспешно. Не помогла и апелляция:

«Судом первой инстанции верно указано, что, поскольку согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц А.Н. Ливада являлся на момент заключения оспариваемых договоров руководителем должника (поручителя), а также одновременно руководителем и единственным учредителем как кредитора (ООО «ФОН»), так и основного должника (ЗАО «ФОН»), указанное свидетельствует о наличии у должника, кредитора и заемщика явных признаков аффилированности и заинтересованности и о вхождении их в одну группу лиц», — говорится в постановлении апелляционной инстанции.

Диана Ахметзянова уточнила, что судились с арбитражником предприятия-банкрота не штатные юристы «ФОНа», а адвокаты, нанятые лично Ливадой. Фото Гуландам Зариповой

Суд признал ничтожной сделку между двумя фирмами, в основе которой лежали договоры поручительства от 19.01.2015 к договорам займа от 13.01.2012, 16.01.2013 и 13.01.2014. Правда, Диана Ахметзянова уточнила, что судились с арбитражником предприятия-банкрота не штатные юристы «ФОНа», а адвокаты, нанятые лично Ливадой: «Я всю эту игру Ливады вокруг завода не знаю, и в эти интрижки не хочу даже вникать».

У ЗАО «ФОН» перед Сбербанком свыше 800 млн рублей долга, кроме того банк судился и с самим ООО «Клюкер» и другими фирмами группы компаний Ливады. Общий долг застройщика перед кредитором оценивается в 3,9 млрд рублей, но часть суммы — 1,3 млрд рублей — «Сбер» переуступил ООО «СБК Стекло».

— ООО «ФОН» пыталось отсудить у нас приблизительно 500 млн рублей, но у них не получилось. Суд признал их договоры поручительства незаконными. Сейчас стоимость завода оценивается, данное имущество в залоге у «СБК Стекло», поэтому имеется ли смысл третьим лицам претендовать на него? Завод, можно сказать, на 98% принадлежит Сбербанку, — рассказал «Реальному времени» конкурсный управляющий ООО «Клюкер» Олег Тряев.

В самом «СБК Стекло», говоря о задолженности и отношениях между «ФОНом» и «Клюкером», уточнили: «Там не только мы собственники и держатели долга. Долга по «ФОНу» у нас нет, там другая организация». Но позднее попросили все вопросы по финансовому спору двух компаний все же адресовать Сбербанку. Однако банк на запрос нашего издания ответил:

— Мы воздержимся от комментариев, — сообщили в пресс-службе «Сбера».

Недавно арбитражник «Клюкера» Олег Тряев опубликовал отчет о стоимости имущества предприятия. Объекты недвижимости завода оценены в 487 498 929,00 рублей, то есть примерно в те же полмиллиарда. На 26 января назначено собрание кредиторов, где планируют утвердить порядок, сроки и условия реализации имущества должника.

