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«Клюкер» уйдет с молотка: «ФОН» проиграл «Сберу» войну за кирпичный завод

12:00, 18.01.2018 27

В МВД отказались арестовывать бывший завод Анатолия Ливады в Ключищах

«Клюкер» уйдет с молотка: «ФОН» проиграл «Сберу» войну за кирпичный завод Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Анатолий Ливада потерял еще один актив — кирпичный завод «Ключищенская керамика» («Клюкер») в Верхнеуслонском районе. Под конец года фирма «ФОН» проиграла в судебных тяжбах с конкурсным управляющим предприятия-банкрота, требуя почти полмиллиарда рублей. Тогда арестованный девелопер попросил МВД по РТ наложить арест на свое имущество в рамках уголовного дела, но и здесь не преуспел. Между тем, как выяснило «Реальное время», завод уходит на торги.

МВД отказалось арестовывать «Клюкер»

Дольщики ЖК «МЧС» бурно обсуждают потерю еще одного «фоновского» актива — кирпичного завода «Клюкер» в селе Ключищи Верхнеуслонского района (бренд «Ключищенская керамика»). Раньше им единолично владел глава «ФОНа» Анатолий Ливада. Сейчас предприятие-банкрот ушло мимо его строек в конкурсную массу к другим кредиторам. Арбитражник «Клюкера» собирается выставить его на торги. Арестованный девелопер попытался этому помешать, попросив МВД наложить арест на имущество, но там отказали. В распоряжении редакции есть ответ ведомства от 12 января этого года.

— Почему отказано в аресте на это имущество? Потому что есть два основания для ареста: если имущество принадлежит подозреваемому, обвиняемому лицу или есть основания полагать, что оно было получено, развивалось, в него вкладывали деньги от преступной деятельности. В данный момент «Клюкер» принадлежит уже совершенно другим лицам, то есть учредитель там не Ливада. Кроме того, нет данных, что Ливада вкладывал в это предприятие деньги, полученные от преступной деятельности, — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь ГСУ МВД по РТ Наталья Сагитова.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», сейчас «Клюкер» в стадии ликвидации, им владеют на 51% «СБК Стекло» (родственная структура Сбербанка) и на 49% ООО «Профиль финанс» (под контролем Proxima Capital Group), правда, доля последнего — в залоге у «СБК Стекло».

«Ваши деньги на «Клюкере»

Весь прошлый год дольщиков успокаивали, что активы «ФОНа» под арестом в рамках уголовного дела и никуда не денутся. Но с «Клюкером» вышло иначе из-за смены владельцев, из-за чего особенно расстроились покупатели в ЖК «МЧС». Им говорили, что деньги за их квартиры утекли как раз на этот завод.

— Есть показания Дианы Наилевны, что наши деньги, «эмчээсовские», уходили на ЗАО «ФОН». А «Клюкер» же подразделение ЗАО «ФОНа», значит, средства шли на завод. Да и власти нам еще в 2015 году все время твердили: «Ваши деньги на «Клюкере». Мы не могли понять, как они там оказались. Но Алексей Валерьевич нам говорил: «Продадим активы «ФОНа» и пустим деньги вам на стройку», — рассказала дольщица третьего дома ЖК «МЧС» Ирина Князева.

Кстати, активистке удалось получить доверенность от Ливады представлять дольщиков третьего дома «МЧС» во всех госучреждениях, организациях любых форм собственности и принимать от их имени любые решения: «Анатолий Николаевич написал на меня доверенность, потому что сам с нами работать физически не может. Диане Наилевне некогда, у нее работы выше крыши. А третий, четвертый дома всегда были самыми изгоями».

— В третьем-четвертом домах хоть активы есть в виде непроданных квартир, а в нашем втором вообще большой разрыв: активов на 130 миллионов, а на достройку надо 750 миллионов — и это по смете 2015 года. Здесь без каких-то вливаний извне невозможно достроить дом, — огорчился еще один представитель комплекса Леонид Фоминых.

По его словам, дольщики уже выкупили имущество в доме на 30 млн рублей, а других источников для завершения долгостроя пока нет.

Весь прошлый год дольщиков успокаивали, что активы «ФОНа» под арестом в рамках уголовного дела и никуда не денутся. Фото Васили Ширшовой

ЗАО «ФОН» должно ООО «ФОН» миллиард

Сама финдиректор «ФОНа» в разговоре с «Реальным временем» не уточнила, действительно ли деньги дольщиков «МЧС» ушли на завод «Клюкер»: «Я не знаю, это надо у Ливады спрашивать, он у нас был гендиректором и там, и здесь».

Единственное, что она подтвердила, что у ЗАО «ФОН», которое финансировало завод, есть долги перед ООО «ФОН»: «Сумма в пределах миллиарда с учетом процентов и штрафных санкций. ЗАО «ФОН» брало заем у ООО «ФОН».

Раньше ООО «Клюкер», собственно, и было ЗАО «ФОН», но позднее стало отдельным юрлицом. Еще один источник «Реального времени», знакомый с ситуацией, рассказал предысторию конфликта:

— Было юрлицо ЗАО «ФОН», которое вело объект в Челнах и строительство завода. Денег не было, стройку частично финансировал Сбербанк, и ООО «ФОН» дало заем ЗАО «ФОН». Завод построили и выделили его из ЗАО «ФОН» в отдельное юрлицо — это законная форма. По своему долгу ООО «ФОН» просудилось с ЗАО «ФОН», есть решение суда.

«ФОН» проиграл «Сберу» полмиллиарда

В прошлом году ООО «ФОН» через арбитраж попыталось вернуть часть долга с завода «Клюкер», подав заявление на включение его в реестр требований с суммой 462 887 900 рублей, или почти полмиллиарда, но безуспешно. Не помогла и апелляция:

«Судом первой инстанции верно указано, что, поскольку согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц А.Н. Ливада являлся на момент заключения оспариваемых договоров руководителем должника (поручителя), а также одновременно руководителем и единственным учредителем как кредитора (ООО «ФОН»), так и основного должника (ЗАО «ФОН»), указанное свидетельствует о наличии у должника, кредитора и заемщика явных признаков аффилированности и заинтересованности и о вхождении их в одну группу лиц», — говорится в постановлении апелляционной инстанции.

Диана Ахметзянова уточнила, что судились с арбитражником предприятия-банкрота не штатные юристы «ФОНа», а адвокаты, нанятые лично Ливадой. Фото Гуландам Зариповой

Суд признал ничтожной сделку между двумя фирмами, в основе которой лежали договоры поручительства от 19.01.2015 к договорам займа от 13.01.2012, 16.01.2013 и 13.01.2014. Правда, Диана Ахметзянова уточнила, что судились с арбитражником предприятия-банкрота не штатные юристы «ФОНа», а адвокаты, нанятые лично Ливадой: «Я всю эту игру Ливады вокруг завода не знаю, и в эти интрижки не хочу даже вникать».

У ЗАО «ФОН» перед Сбербанком свыше 800 млн рублей долга, кроме того банк судился и с самим ООО «Клюкер» и другими фирмами группы компаний Ливады. Общий долг застройщика перед кредитором оценивается в 3,9 млрд рублей, но часть суммы — 1,3 млрд рублей — «Сбер» переуступил ООО «СБК Стекло».

— ООО «ФОН» пыталось отсудить у нас приблизительно 500 млн рублей, но у них не получилось. Суд признал их договоры поручительства незаконными. Сейчас стоимость завода оценивается, данное имущество в залоге у «СБК Стекло», поэтому имеется ли смысл третьим лицам претендовать на него? Завод, можно сказать, на 98% принадлежит Сбербанку, — рассказал «Реальному времени» конкурсный управляющий ООО «Клюкер» Олег Тряев.

В самом «СБК Стекло», говоря о задолженности и отношениях между «ФОНом» и «Клюкером», уточнили: «Там не только мы собственники и держатели долга. Долга по «ФОНу» у нас нет, там другая организация». Но позднее попросили все вопросы по финансовому спору двух компаний все же адресовать Сбербанку. Однако банк на запрос нашего издания ответил:

— Мы воздержимся от комментариев, — сообщили в пресс-службе «Сбера».

Недавно арбитражник «Клюкера» Олег Тряев опубликовал отчет о стоимости имущества предприятия. Объекты недвижимости завода оценены в 487 498 929,00 рублей, то есть примерно в те же полмиллиарда. На 26 января назначено собрание кредиторов, где планируют утвердить порядок, сроки и условия реализации имущества должника.

Василя Ширшова
НедвижимостьПромышленность
комментарии 27

комментарии

  • Анонимно 18 янв
    Интересно кто-нибудь из чиновников, дававших дольщикам ЖК МЧС не достоверную информацию будет не серьезно, а хотя бы просто наказан? Думаю, что нет. Как жить в такой стране?
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    Анонимно 18 янв
    Зачем задавать наивные вопросы, если знаете ответы)
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  • Анонимно 18 янв
    "Увод" завода "Крюгера" воспринимаю, как попытку урвать последние серьезные активы обманутых дольщиков ООО "Фон" - Москва выделит землю и достроит долгострои, а про заводик забудьте.
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  • Анонимно 18 янв
    Отмели!
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  • Анонимно 18 янв
    Деньги дольщиков МЧС перетекли в Клюкер, а суд признал этот факт недействительным. Нормально, опять дольщиков обидели.
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    Анонимно 18 янв
    Никуда они не перетекли, мы ничего не знаем про движение денег внутри Фона, об этом может знать только Ливатка и жена
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  • Анонимно 18 янв
    Диана знает всю игру вокруг завода "Клюкер". Уже ручки потирает, ждет торгов чтобы выкупить его.
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    Анонимно 18 янв
    Думаю, этого не будет, по крайней мере напрямую, как вариант - Бриз будет покупателем или какая то из местных строит. фирм, близких к власти, если это произойдет то делайте выводы
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  • Анонимно 18 янв
    Хммм вот эта арифметика. Завод оценивали для дольщиков в 1.5 млрд вот мол продадим и достроим. Сейчас за 0.5 млрд руки погреют и разойдутся. На Ливаду явно заведено провокационное дело
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    Анонимно 18 янв
    Это нормальное явление, продавать с торгов за меньшую цену, а ливатка по делу сидит
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  • Анонимно 18 янв
    ну просто нет слов, также как у сбербанка. Но кто я, обычный шокированный дольщик, а тут в рейдерах популярнейший банк с 1847 года видишь ли. Но как и в 1917 году, как и в 1937, так и сейчас, у этой хваленной организации нет комментариев. Особенно в период 1991-1994 года, когда простых людей по миру пустили так же, без комментариев.
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  • Анонимно 18 янв
    Ахметзягова - краса! Ничено не знаю , ничего не ведаю!
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    Анонимно 18 янв
    согласен
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  • Анонимно 18 янв
    Рабочие с завода рассказывали о "высокой и своевременной зарплате".
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  • Анонимно 18 янв
    Завод оценили изначально 2 миллиардов, с нуля такой завод строить и 2 миллиардов не хватит, их слова, оценили пол миллиарда!!!! Это не честно !!!!
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  • Анонимно 18 янв
    Всё имущество Фона распилили... дольщикам ничего не досталось.Теперь за свой счёт достраивать дома будут.Справедливости нет в правовом государстве.
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    Анонимно 18 янв
    Курс на доплаты изначально был, власть нам не помощник, кто этого не видел тот просто наивен
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  • Анонимно 18 янв
    Почему отказано в аресте на это имущество? Потому что есть два основания для ареста: если имущество принадлежит подозреваемому, обвиняемому лицу или есть основания полагать, что оно было получено, развивалось, в него вкладывали деньги от преступной деятельности. В данный момент «Клюкер» принадлежит уже совершенно другим лицам, то есть учредитель там не Ливада. Кроме того, нет данных, что Ливада вкладывал в это предприятие деньги, полученные от преступной деятельности, — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь ГСУ МВД по РТ Наталья Сагитова.

    Значит Ливада не виноват раз завод развивал и вкладывал в него деньги не от преступной деятельности. Что то следствие заговариваться начало.
    Тогда что он делает в СИЗО, а если завод построен на деньги дольщиков тогда является орудием преступления и дб наложен арест.
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  • Анонимно 18 янв
    Диана опять не удел, ничего не знает, деньги не видела. Как закрыли Ливаду, ей зеленый светофор к фону.
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  • Анонимно 18 янв
    Лучше бы дольщикам помогали , банки и так в шоколаде
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  • Анонимно 18 янв
    Мудрено что-то, кто че понял? Для дольщиков 3 и 4 дома - это хорошо или плохо?
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    Анонимно 18 янв
    До чего докатился Ливада - вся надежда на активистку Ирину Князеву. А что же все его пять адвокатов делают ?
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    Анонимно 18 янв
    Что же хорошего, строиться будем (если вообще когда-нибубь будем) на свои деньги . По второму разу платить бкдем
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  • Анонимно 18 янв
    Сбербанк важнее
    Деньги к деньгам
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  • Анонимно 18 янв
    ЖК молодежный уже не в счёт? Почему речь только про мчс?
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    Анонимно 18 янв
    Займ ЗАО ФОН делал ООО ФОН- это МЧС, Ливады. Молодежка - Дианы. Она пустила все свои фирмы в банкротство. Теперь добралась до ООО ФОН. Ливада много лет держал фон на плаву.
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  • Анонимно 24 янв
    Завод построен на кредит Сбера, и построили его с нуля за 600 млн, а брали у Сбера 1.8 млрд, разница существенная, испарилась наверное и выпала в осадок на счета заграницей. А уже позже Ливада заложил свой пакет акций завода тому же Сберу за 250 млн. которые так же утекли в известном Ливаде направлении. Сбер в свою очередь переуступил своей дочке СКБ Стекло. И судились по этому заводу они уже не первый год. Так что денег дольщиков там никогда не было.
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