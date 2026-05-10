Казань вошла в рейтинг популярных направлений путешествий между майскими праздниками

08:56, 10.05.2026

Также в число востребованных российских городов вошли Мурманск, Краснодар, Екатеринбург, Владикавказ

Фото: Мария Зверева

Казань вошла в рейтинг популярных направлений путешествий между майскими праздниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Купибилет».

Также в число востребованных российских городов вошли Мурманск, Краснодар, Екатеринбург, Владикавказ. Что касается зарубежных направлений, чаще всего путешественники выбирают Париж, Белград, Ереван, Токио и Пекин.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— 41% опрошенных отправились в поездку с захватом рабочей недели между майскими праздничными выходными. Из них только 17% взяли официальный отпуск. Остальные 24% отправились в путь «по-тихому», не предупредив начальство. Больше половины (59%) никуда не поехали, предпочитая остаться дома или работать, — говорится в сообщении.

Напомним, по данным другого исследования, Казань, а также Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород и города Золотого кольца стали самыми востребованными направлениями для коротких путешествий по России, в том числе на майские праздники.

Галия Гарифуллина

