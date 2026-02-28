Татарстан вошел в топ регионов по числу бронирований поездок в выходные на 8 марта

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в топ регионов по числу бронирований поездок в длинные выходные на 8 марта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Яндекс Путешествия».

В число лидеров вошли также Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Нижегородская область. Средняя стоимость ночевки составляет 8,5 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В OneTwoTrip востребованными назвали аналогичные направления.

— Самым популярным городом стала Москва: праздник там проведут 23,8% россиян, уже забронировавших отели через OneTwoTrip. Также в топ-5 вошли Санкт-Петербург (14,5%), Адлер (3,6%), Сочи (3,4%) и Казань (3,1%), — рассказала руководитель пресс-службы компании Елена Шелехова.

Средняя стоимость проживания, по ее словам, равна 10,7 тыс. рублей.

Напомним, в 2025 году Казань посетили 5,1 млн туристов. К 2030-му город планирует принять 7 млн гостей.

Галия Гарифуллина