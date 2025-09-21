Медианная скидка на новые автомобили в Татарстане составила 20%

Максимальная скидка достигла 58%

Фото: Максим Платонов

В третьем квартале медианная скидка на новые автомобили в Татарстане составила 20%. Такой же она была и во втором квартале, сообщают аналитики «Авто.ру».

Максимальная скидка к середине сентября достигла 58%. Во втором квартале она была равна 45%. Не были предусмотрены скидки в 17% объявлений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наименее низкая медианная скидка была зафиксирована в Башкортостане — 10% против 15% в первом квартале.

— На рынке заметны первые признаки оживления спроса, после двух подряд снижений ставки рефинансирования. Кроме того, на складах у дилеров постепенно заканчиваются машины прошлого года выпуска. Вследствие этого сокращаются скидки за трейд-ин, и эта тенденция сохранится до конца года. Ближайшие два месяца могут оказаться наиболее выгодным моментом для приобретения нового автомобиля, — рассказал руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Авто.ру» Сергей Игнатов.

Напомним, Татарстан попал в число регионов с наиболее быстрорастущим рынком электромобилей. Кроме него, в рейтинг вошли Москва и Московская область, Краснодарский край и Свердловская область.

Галия Гарифуллина