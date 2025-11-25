Исследование: почти треть россиян надеются на увеличение дохода в 2026 году

Продумывают конкретные шаги к его росту еще 12% жителей

Фото: Артем Дергунов

Почти треть россиян — 29% — надеются на увеличение дохода в 2026 году. Продумывают конкретные шаги к его росту еще 12% жителей. Об этом свидетельствуют результаты исследования Rambler&Co.

Сохранить прежний уровень заработка надеются 21% опрошенных, не строят долгосрочных прогнозов — 38%.

В 2025 году более чем у половины россиян доход вырос или остался прежним, утверждают аналитики. О незначительном снижении заработка рассказали 17% респондентов, серьезном — 19%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В число основных статей расходов участников исследования в следующем году вошли:

товары первой необходимости — 37% (41% в прогнозах на 2024 год);

поездки и путешествия — 13%;

ремонт и покупка бытовой техники — 11%;

инвестиции «в себя» — 7%;

инвестиции в бизнес — 2%.

Каждый третий — 32% — планирует копить средства, оставляя их на счете. Также россияне оформляют для этого вклады (29%) или держат наличные (25%). Валюту планируют покупать лишь 7%.

Напомним, половина работающих жителей Казани — 49% — ожидают получить тринадцатую зарплату или премию по итогам года. Надежд на получение годового бонуса нет у 42% респондентов.

Галия Гарифуллина