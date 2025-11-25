Исследование: почти треть россиян надеются на увеличение дохода в 2026 году
Продумывают конкретные шаги к его росту еще 12% жителей
Почти треть россиян — 29% — надеются на увеличение дохода в 2026 году. Продумывают конкретные шаги к его росту еще 12% жителей. Об этом свидетельствуют результаты исследования Rambler&Co.
Сохранить прежний уровень заработка надеются 21% опрошенных, не строят долгосрочных прогнозов — 38%.
В 2025 году более чем у половины россиян доход вырос или остался прежним, утверждают аналитики. О незначительном снижении заработка рассказали 17% респондентов, серьезном — 19%.
В число основных статей расходов участников исследования в следующем году вошли:
- товары первой необходимости — 37% (41% в прогнозах на 2024 год);
- поездки и путешествия — 13%;
- ремонт и покупка бытовой техники — 11%;
- инвестиции «в себя» — 7%;
- инвестиции в бизнес — 2%.
Каждый третий — 32% — планирует копить средства, оставляя их на счете. Также россияне оформляют для этого вклады (29%) или держат наличные (25%). Валюту планируют покупать лишь 7%.
Напомним, половина работающих жителей Казани — 49% — ожидают получить тринадцатую зарплату или премию по итогам года. Надежд на получение годового бонуса нет у 42% респондентов.
