Базовый набор новогоднего декора обойдется россиянам в 2,5 тыс. рублей

На эту сумму можно купить набор из искусственной елки, игрушек, гирлянд, наклеек и свечей

Фото: Михаил Захаров

Базовый набор новогоднего декора обойдется россиянам в 2,5 тыс. рублей. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Купер».

По их словам, 2,5 тыс. стоит набор из искусственной елки, игрушек, гирлянд, наклеек и свечей. Если выбрать живое дерево, то декор обойдется минимум в 7,5 тыс. рублей.

Искусственная ель стоит от 1,5 тыс. рублей, настоящая — от 5 тыс. рублей. Цены на пластиковые игрушки начинаются от 6 рублей, текстильные — от 23 рублей. Набор из шести фарфоровых игрушек стоит не менее 140 рублей.

Напомним, в Казани откроют 20 елочных базаров к новогодним праздникам. Старт продаж хвойных деревьев запланирован на 1 декабря.

Галия Гарифуллина