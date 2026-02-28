Евгений Сатановский: иранцы сделали все для того, чтобы это произошло

Президент Института Ближнего Востока рассказал о провале дипломатии и чего ждать России от конфликта

Руководство Ирана само спровоцировало агрессию США, рассказал в беседе с «Реальным временем» президент Института Ближнего Востока и экономист Евгений Сатановский.

«Иранцы сделали все для того, чтобы это произошло. Они так долго кричали, что никому не дадут остановить свою ядерную программу. Так упорствовали и так активно пополняли и восстанавливали ракетные арсеналы, мобильные пусковые ракетные установки, которых у них стало очень мало после прошлогодней войны… Другого выхода не было. А сколько осталось до иранской атомной бомбы? Месяц или чуть больше — мы не знаем, это будет известно, может быть, только по окончании войны», — отметил Сатановский.

Эксперт отметил состоявшееся накануне заявление иранской стороны о позитивных переговорах о перспективах по ядерной программе, и продолжавшиеся сегодня переговоры, которые не привели к результатам.

«Еще утром министр иностранных дел Ирана Султан Атаман, собирался активно общаться с американской администрацией на тему их продолжения, а потом оказалось, что война уже идет», — сказал президент Института Ближнего Востока.

Евгений Сатановский отметил устойчивость режима в Иране, однако подчеркнул, что и в СССР режим был устойчивый, но рухнул в считанные дни. Что касается интересов России, Сатановский отметил угрозу наплыва беженцев в Армению и страны Центральной Азии, а также военно-техническое сотрудничество.

«Иран нам нужен в рамках СВО как страна, откуда идут промышленные товары военного назначения, и финики у них хорошие. В какой мере отсутствие иранских снарядов и иранских ракет нас подведет? Про то не знает никто, кроме руководства», — отметил Сатановский.

