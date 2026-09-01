Число регистраций компаний и ИП в сфере курьерских услуг в России выросло почти на 80%

Это происходит на фоне перестройки логистической индустрии и роста востребованности локальных операторов

Фото: Динар Фатыхов

Число регистраций компаний и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на курьерских услугах, за семь месяцев этого года выросло на 78,7%. Об этом со ссылкой на подсчеты «Контур.Фокуса» пишет «Ъ».



Количество ликвидаций снизилось на 27,5%. Общее число компаний на конец июля составило 2 тысячи.

Активнее в России стали регистрировать и организации, предлагающие услуги хранения и складирования: рост в январе — июле 2026 составил 30% по сравнению с прошлым годом. Это максимум по сравнению с аналогичными периодами за последние пять лет. Общее количество участников отрасли — 20,9 тыс. компаний.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Процессы происходят на фоне перестройки логистической индустрии и растущего спроса на услуги локальных операторов, отмечает издание. Крупным маркетплейсам в связи с атаками беспилотников приходится передавать часть функций хранения партнерам.



Продавцы и производители сегодня все чаще выбирают одновременно разные каналы реализации: маркетплейсы, собственный интернет-магазин, нишевые площадки. Зависеть от одного канала рискованно, считает директор по продажам макрорегиона Москва СДЭК Валерия Липова.

Галия Гарифуллина