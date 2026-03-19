Средняя стоимость полиса ОСАГО в Казани снизилась до 7,2 тыс. рублей

В 2024 году она составляла 7,9 тыс. рублей

В 2025 году средняя стоимость ОСАГО в Казани снизилась до 7,2 тыс. рублей. Годом ранее она составляла 7,9 тыс. рублей, сообщил на пресс-конференции директор по развитию страхового бизнеса в «Сравни» Владислав Головкин.

Таким образом, стоимость упала на 8%. Большее снижение было зафиксировано в Тюмени (-13%), Санкт-Петербурге (-10%), Москве и Нижнем Новгороде (по -9%). В целом по России средняя стоимость полиса в 2025 году составила 6,1 тыс. рублей (-6% к 2024-му).

Динамика оформления ОСАГО в стране положительная. В Казани рост составил 21%. Столица Татарстана уступила Москве (+38%), Санкт-Петербургу (+33%), Ростову-на-Дону (+30%), Тюмени (+29%). В целом по России прирост равен 24%.

Среди популярных марок автомобилей в Казани — ВАЗ, Kia, Hyundai. Средний возраст водителей — 42 года.



Напомним, недавно Центробанк сообщил об изменениях в методике расчета страховых выплат по ОСАГО. Они приведут к увеличению средних компенсаций на 9%. Теперь при определении средней стоимости детали не будут учитываться цены аналогов, которые дешевле оригинала на 70% (ранее этот порог составлял 80%).

Галия Гарифуллина