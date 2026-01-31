Татарстан вошел в число регионов с наибольшими объемами продаж водки в 2025 году

В республике было продано порядка 2,4 млн дал алкогольного напитка

Фото: Реальное время

Татарстан вошел в число регионов с наибольшими объемами продаж водки в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

По итогам прошлого года в Татарстане было продано порядка 2,4 млн дал водки. Аналогичные объемы зафиксировали в Краснодарском крае и Свердловской области. Около 2,3 млн дал продали в Башкирии.

Наибольшие объемы розничной продажи наблюдались в Московской области (6 млн дал), Москве (4,57 млн дал) и Санкт-Петербурге (2,57 млн дал). Всего по России общий объем продаж составил 74,1 млн дал (порядка -5,8% к 2024 году).

Среди федеральных округов больше всего водки было реализовано в Центральном (20,6 млн дал, снижение продаж на 5,5%), Приволжском (15,8 млн дал, снижение на 5,3%) и Северо-Западном (9 млн дал, снижение порядка на 5%). Единственным округом, где объемы продаж выросли, стал Северо-Кавказский.



Напомним, в 2025 году объем производства водки в России сократился на 4,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 79,321 млн декалитров. Лидирующие позиции по объему выпуска сохранили Московская область (13,8 млн дал), Татарстан (10,5 млн дал) и Башкирия (5,2 млн дал). При этом в 36 регионах страны водка не производилась вовсе.



Галия Гарифуллина