В Татарстане зафиксировали наибольший по России рост интереса к глэмпингам

За год он увеличился в 3,7 раза

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане зафиксировали наибольший по России рост интереса к бронированию глэмпингов. За год он увеличился в 3,7 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Также лидерами по росту стали Адыгея (в 2,6 раза), Санкт-Петербург (в 2,2 раза), Тверская (на 83%) и Калининградская области (на 39%).

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

— Топ-5 регионов по доле бронирований глэмпингов весной 2026 года: Ленинградская область — 15% (рост на 18% за год), Московская область — 9,2% (снижение на 0,5%), Тверская область — 6,5% (рост на 83%), Республика Алтай — 6,4% (снижение на 29%), Республика Карелия — 5,8% (рост на 26%), — передали аналитики.

Напомним, по данным Российского союза туриндустрии, туристический поток в Татарстан демонстрирует отрицательную динамику. За прошедший год спрос на поездки в регион снизился на 9,3%.

Галия Гарифуллина