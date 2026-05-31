В Татарстане зафиксировали наибольший по России рост интереса к глэмпингам
За год он увеличился в 3,7 раза
В Татарстане зафиксировали наибольший по России рост интереса к бронированию глэмпингов. За год он увеличился в 3,7 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование OneTwoTrip.
Также лидерами по росту стали Адыгея (в 2,6 раза), Санкт-Петербург (в 2,2 раза), Тверская (на 83%) и Калининградская области (на 39%).
— Топ-5 регионов по доле бронирований глэмпингов весной 2026 года: Ленинградская область — 15% (рост на 18% за год), Московская область — 9,2% (снижение на 0,5%), Тверская область — 6,5% (рост на 83%), Республика Алтай — 6,4% (снижение на 29%), Республика Карелия — 5,8% (рост на 26%), — передали аналитики.
Напомним, по данным Российского союза туриндустрии, туристический поток в Татарстан демонстрирует отрицательную динамику. За прошедший год спрос на поездки в регион снизился на 9,3%.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».