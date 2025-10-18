Казань вошла в топ городов для новогодних путешествий

Первое место по бронированиям на период с 31 декабря по 11 января заняла Москва

Фото: Динар Фатыхов

Казань вошла в топ-5 городов для новогодних путешествий россиян. Об этом сообщают аналитики ЮMoney и «Отелло».

Первое место по бронированиям на период с 31 декабря по 11 января заняла Москва — на нее приходится 14% заявок. Также в пятерку наиболее популярных вошли Санкт-Петербург (9% бронирований), Сириус и Калининград (по 6%), а также Казань (4%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дешевле всего из этих пяти городов будет проживание в Санкт-Петербурге — средний чек за ночь составляет 8,2 тыс. рублей. Ночевка в Москве обойдется в 8,3 тыс. рублей, в Казани — 8,5 тыс. Большие суммы придется потратить в Сириусе и Калининграде — 10,3 тыс. рублей и 13,9 тыс. соответственно.

Что касается зарубежных направлений, наибольший интерес россияне проявили к таким странам, как Таиланд, Беларусь, Узбекистан, ОАЭ и Турция.

Напомним, аренда жилья на Новый год в Казани подорожала на 17%. Сутки проживания обойдутся в среднем в 6,5 тыс. рублей.

Галия Гарифуллина