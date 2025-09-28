Каждый четвертый казанец считает, что для рождения ребенка не обязательно вступать в брак

Фото: Динар Фатыхов

Считают, что вступать в брак для рождения ребенка не обязательно, 25% жителей Казани. Такое мнение они высказали в опросе SuperJob.

При этом более трети респондентов — 35% — назвали брак обязательным условием. Почти столько же — 34% — заявили, что это желательно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Интересно, что доля мужчин и женщин, считающих, что перед рождением ребенка обязательна роспись в ЗАГСе, практически идентична: 36 и 34% соответственно. Противоположную позицию выразили 29% мужчин и 22% женщин.

Мужчины с высшим образованием чаще говорили об обязательности брака, чем со средним профессиональным: 39% против 25%. Главными сторонниками создания семьи стали обладатели дохода от 100 тыс. рублей в месяц.

Что касается женщин, выпускницы колледжей чаще нацелены на создание семей, чем выпускницы вузов: 34% против 31%. Больше всего поддерживают обязательность брака женщины до 35 лет — 40%.

Галия Гарифуллина