Аналитики сообщили, какие китайские машины татарстанцы чаще всего хотят взять в кредит

Наибольшей популярностью пользуются модели марок Geely, HAVAL и Chery

Фото: Максим Платонов

Чаще всего татарстанцы хотят купить в кредит подержанные автомобили марок Geely (29,7% от всех заявок), HAVAL (14,6%), Chery (11,1%), Great Wall (7,7%) и Changan (7,1%). Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Авто».

Что касается моделей, наиболее востребованными стали Geely Monjaro (10,7%), HAVAL Jolion (6,8%), Geely Coolray (6,4%), OMODA C5 (5,3%) и Geely Emgrand EC7 (3,5%).



— В последние несколько месяцев мы видим рост количества заявок на кредит через платформу: в июне их число выросло на 4,7% по сравнению с маем, в июле — на 5,1% к показателям июня, а в августе — еще на 10,9%. И хотя сентябрь еще не завершился, можно предположить, что тренд на отечественном рынке продолжится, так как количество заявок в первой половине месяца уже выше, чем за этот же период в августе, — сообщил руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования «Авито Авто» Константин Болдырев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По его словам, все чаще покупатели интересуются свежими моделями китайских автомобилей с пробегом, которые только начали появляться на вторичном рынке. Примерами могут служить Geely Coolray и Monjaro, Haval Jolion. Востребованы также кредиты на премиальные LiXiang.

Напомним, в третьем квартале медианная скидка на новые автомобили в Татарстане составила 20%. Такой же она была и во втором квартале.



Галия Гарифуллина