Татарстан вошел в пятерку лидеров по темпам роста продаж квартир на вторичном рынке

Число сделок год к году выросло на 21% и достигло 3,6 тыс.

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в пятерку лидеров по темпам роста продаж квартир на вторичном рынке в июле. Число сделок год к году выросло на 21% и достигло 3,6 тыс., сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Авито недвижимость».

Республика уступила Новосибирской области (рост числа сделок составил +49%, до 3,9 тыс.), Подмосковью (+40%, до 10 тыс. сделок), Башкирии (+24%, до 4,3 тыс. сделок) и Самарской области (+21%, до 3,8 тыс.).



Также в топ-10 вошли Санкт-Петербург (+20%, до 6,3 тыс. сделок), Свердловская область (+19%, до 5,4 тыс.), Москва (+18%, до 8,4 тыс.), Челябинская область (+18%, до 4,1 тыс.) и Краснодарский край (+16%, до 4,8 тыс.).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если говорить о городах-миллионниках, больше всего покупательская активность выросла в Новосибирске (в 2 раза), Челябинске (в 1,9 раза) и Казани (в 1,6 раза), считают в «Этажах». В столице Татарстана, по мнению исполнительного директора компании Юлии Бочарниковой, новостройки в последние годы также дорожали намного быстрее, чем готовое жилье. Кроме того, в Казани наблюдается большой выбор инвестиционных квартир, считает эксперт.

Напомним, по итогам июля уровень распроданности новостроек в Татарстане составил 56%. Это выше, чем в среднем по России (55%), но ниже, чем в Москве (72%) и Санкт-Петербурге (64%).

Галия Гарифуллина