Суд наказал гендиректора «Татфлота» за 120-миллионный долг по зарплате

По делу о невыплате зарплаты работникам компании «Татфлот» суд оштрафовал на 100 тысяч рублей генерального директора компании Рустэма Мухутдинова. Долги по зарплате составляли более 120 млн рублей.

Задолженность образовалась в 2018 году, при этом, как отмечает пресс-служба Следкома Татарстана, обвиняемый в течение всего 2018 года при наличии крупной задолженности по выплате заработной платы умышленно скрывал прибыль компании.

В ходе расследования дела задолженность была погашена. Кроме того, по ходатайству следователя в январе 2019 года был наложен арест на земельный участок, принадлежащий АО «СК «Татфлот», стоимостью 130 миллионов рублей.

Напомним, Следком также подозревает руководство компании в уклонении от уплаты налогов.

