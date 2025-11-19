Число инцидентов с участием самокатчиков в Казани снизилось на 39%

Этому способствовали и новые меры саморегулирования, и повышение осознанности пользователей

Фото: Динар Фатыхов

По итогам сезона 2025 года число инцидентов с самокатами кикшеринга «МТС Юрент» в Казани снизилось на 39%. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе компании.

Подавляющее большинство поездок — 99,9% — прошли без каких-либо происшествий. Причинами стали и меры саморегулирования, введенные кикшерингом, и повышение осознанности и опыта самих самокатчиков.



Всего пользователи самокатов сервиса проехали более 4 млн км. В среднем казанцы проводили в пути 11,5 минуты, при этом более 60% поездок не превышали 10 минут. Активнее всего самокатами пользовались с 6 до 10 утра и с 5 до 10 вечера. Наиболее популярными маршрутами стали Кремлевская набережная, улицы Габдуллы Тукая, доступные для поездок участки улиц Карла Маркса, Чистопольской.

Напомним, сервис аренды электросамокатов Whoosh официально завершил сезон в Казани. Самокаты, которые еще можно увидеть на улицах города, уже недоступны для поездок.

Галия Гарифуллина