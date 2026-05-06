Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 15%

В апреле продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 15% год к году. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

Всего в апреле было реализовано 117,5 тыс. новых легковых машин. Второй месяц подряд российский авторынок преодолевает отметку в 100 тыс. единиц. В январе и феврале было продано порядка 80 тыс. таких авто.



Наиболее востребованной была Lada, на долю которой в середине весны пришлось чуть более 27% продаж, или 31,8 тыс. машин. Также в топ вошли китайский Haval (16,5 тыс. проданных экземпляров), отечественный TENET (12 тыс. шт.), китайский Geely и белорусский Belgee (6,8 тыс. и 5,7 тыс. шт. соответственно). Замыкают рейтинг китайские Changan (4,5 тыс. шт.), JAECOO (3,4 тыс. шт.), Jetour (2,9 тыс. шт.), а также японская Toyota (2,8 тыс. шт.) и российский Solaris (2,4 тыс. шт.).

Отрицательную динамику продемонстрировали в середине весны лишь Jetour (-9,4%) и Changan (-1,7%).

Что касается подержанных автомобилей, напомним, в марте их было реализовано 497,7 тыс. Год к году продажи выросли на 5,7%. «Рынок автомобилей с пробегом формируется из внутренних перепродаж и с поставок, или по-другому — ввоза, машин в страну. В этом году динамика ввоза была более быстрая, чем в 2025-м», — объяснил «Реальному времени» причину роста директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.



Галия Гарифуллина