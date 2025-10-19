Исследование: зарплата столяров в Казани может достигать 205 тыс. рублей

На такой доход могут рассчитывать мастера V—VI разрядов, работающие по профессии не менее пяти лет

Фото: Динар Фатыхов

Максимальный доход столяра в Казани составляет 205 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

В Казани, от 50 до 60 тыс. рублей, может получать работник со знанием физико-механических свойств основных пород древесины, технологии обработки лесоматериалов, устройства столярного оборудования и т. п. От 60 до 75 тыс. рублей обещают столяру II—III разрядов и стажем работы от двух лет.

На доход, от 75 до 120 тыс. рублей, может рассчитывать соискатель IV разряда с опытом ремонта и реставрации решетчатой, плетеной и корпусной мебели и со стажем работы от трех лет. От 120 до 205 тыс. рублей предлагают кандидатам V—VI разрядов, работающим по профессии не менее пяти лет. От них также ожидают знания технологического процесса изготовления художественной мебели, способов постановки и крепления сложной фурнитуры.

Напомним, в Татарстане на одну вакансию приходится семь резюме. Медианная зарплата за месяц выросла на 2,7% — по итогам сентября составила 77,3 тыс. рублей.

Галия Гарифуллина