Казанцы рассказали, каким представляют идеального учителя

Самыми важными качествами назвали профессионализм, терпение и доброту

Самыми важными качествами идеального учителя жители Казани считают профессионализм (27% ответов), терпение (20%) и доброту (17%). Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

В топ качеств вошли любовь к детям и стрессоустойчивость (по 13%), а также страсть к работе (10%).



Престижной назвали профессию учителя 35% респондентов. Противоположное мнение выразили более половины опрошенных — 59%. Затруднились с ответом 16% горожан. Интересно, что граждане старше 45 лет чаще, чем молодежь, говорят о престиже этой профессии: 44% против 21%.

Напомним, партия «Справедливая Россия» предложила ввести штрафы за оскорбление учителей. Для физлиц они составят от 5 до 20 тыс. рублей, для юрлиц — до 100 тыс. рублей.



Галия Гарифуллина