Среди крупных налоговых должников Татарстана – КЗСК, фирмы депутата Госсовета и «дочки» «Ак Барс-холдинга»

Вернуть будет непросто — половина задолжавших банкроты

Совокупная налоговая задолженность 50 крупнейших должников, предприятий Татарстана, перед бюджетами всех уровней составляет в настоящий момент, согласно исполнительным листам, без малого полмиллиарда рублей — 469 млн. Откуда такая сумма долгов, можно судить по совокупному же убытку этих компаний — он сейчас составляет более 1 млрд рублей (при выручке в 22,8 млрд). Половина из них либо банкроты, либо находятся в стадии ликвидации, и среди них — умирающий челнинский ЗЯБ, бывшие и нынешние «дочки» холдинговой компании «Ак Барс», еле избежавший банкротства КЗСК Евгении Даутовой, агрофирмы депутата Госсовета РТ Илдара Гимадеева и печально знаменитая авиакомпания с офисом в Богатых Сабах, владелец которой сбежал от ареста за границу. Аналитическая служба «Реального времени», изучив реестр должников и их прошлое, узнала, как ФНС выявляла налоговые махинации, почему Следком атаковал и продолжает атаковать челнинские и бугульминские предприятия и каким образом компании и родственники Равиля Зиганшина, выступившие поручителями за ПСО «Казань» по выплате налоговикам более 2 млрд рублей, сами оказались должниками перед ФНС.

Как челнинский ЗЯБ спасали 10 лет подряд и, кажется, безуспешно

Уже первый главный должник, от которого в ФНС ждут выплаты налогов на 102,3 млн рублей, еще 2017 год закрыл с убытком в 170 млн рублей при выручке в 526,4 млн (по другим данным — с прибылью, но всего в 28 тыс. рублей). Это — ООО «КАМГЭСЗЯБ», дочернее предприятие строительного монстра Закамья — ПАО «Камгэсэнергострой» (входит в АО «Холдинговая компания «Ак Барс»).

Одно из старейших набережночелнинских предприятий Завод ячеистых бетонов лихорадит уже десятый год подряд. В 2011 году принадлежавший тогда Валерию Пескову ЗЯБ остановился с долгом на 900 млн рублей — в основном перед банками («Ак Барс», «Автоградбанк» и проч.), работники оказались на улице, что привело к их «бунту» и захвату территории завода под руководством директора ООО «УК «ЗЯБ». Власти РТ и города тогда помогли возобновить работу заказами на строительстве микрорайона «Замелекесье», МУП ПАД и компании «Евростиль». Позднее в число заказчиков попали «Комфортное жилье» и «Профит».

Кривая выручки поползла вверх, перевалив за 1 млрд рублей в 2013 году, тогда же завод показал рекордную для себя прибыль в 8,5 млн рублей. Но уже в 2014 году выручка начала снижаться, а прибыль через 2 года упала до 2,5 млн рублей. По-видимому, тот самый долг перед банками высасывал весь «кэш» предприятия: и сегодня на «ЗЯБ» висят долгосрочные обязательства на 280,3 млн рублей, краткосрочные — на 603,6 млн. То есть, долг почти на 900 млн рублей. В 2016 году прокуратура добилась дисквалифицикации гендиректора предприятия Владимира Петрова за долги по зарплате в 1,1 млн рублей. Ситуацию усугубляли и плохая репутация компании перед заказчиками (ЗЯБ обвиняли в просрочке поставок), и недозагрузка самого предприятия, и все тот же кредит.



В декабре 2017 года к «ЗЯБ» был подан первый иск от налогового органа с требованием признать общество банкротом, сумма претензий тогда превышала 56,5 млн рублей, но в марте 2018 года стороны заключили мировое соглашение, материнская компания — ПАО «Камгэсэнергострой» — выступила поручителем за исполнение ООО «КамгэсЗЯБ» всех его обязательств. Сумма претензий налоговиков снизилась до 14 млн рублей, оплатить долги ООО должно было до 31 марта 2019 года. Как видим, этого не произошло.



В ноябре 2018 года уже экс-директор предприятия Рамиль Нурутдинов предстал перед судом и вынужден был выплатить штраф в 300 тыс. рублей за сокрытие 20 млн. Фото chelnyltd.ru

Одновременно претензии к ЗЯБ появились и у челнинских властей: мэрия отказывалась продлевать договор аренды земли, на которой стоит завод, из-за просрочки арендных платежей (команда Наиля Магдеева предлагала снести заводские постройки и поставить там новые дома). К осени налоговый долг вырос до 60 млн рублей, и ФНС заподозрила руководство завода в сокрытии денежных средств, с которых производится взыскание налогов, якобы ЗЯБ нарочно перевел расчеты с заказчиками на фирму-прокладку.

В ноябре 2018 года уже экс-директор предприятия Рамиль Нурутдинов предстал перед судом и вынужден был выплатить штраф в 300 тыс. рублей за сокрытие 20 млн. В феврале этого года уже банк «Открытие» сообщил о намерении обанкротить не только «КамгэсЗЯБ», но и ПАО «Камгэсэнегострой», а заодно и сам холдинг «Ак Барс» (который, кстати, более чем на 50% принадлежит Минземимущества Татарстана).

Бывшие и нынешние «дочки» «Ак Барс-холдинга» должны ФНС в совокупности 150 млн рублей

В реестре должников есть еще одна дочка ХК «Ак Барс» — ООО «Машинно-технологическая компания «Ак Барс» (занимается грузоперевозками), задолжавшая налоговикам 26 млн рублей (третье место в реестре). При выручке в 795 млн рублей предприятие это, однако, прибыльное. В 2017 году прибыль составила 7 млн рублей. Но зато в графе краткосрочные обязательства у предприятия стоит цифра 968 млн рублей, а в сумме с долгосрочными обязательствами долг компании перевалил за 1 млрд.

Еще в феврале прошлого года прокуратура Апастовского района РТ выявила, что в филиале №1 ООО «МТК «Ак Барс» имеется задолженность по налогам на 400 с лишним тысяч рублей, но тогда ее удалось погасить. По данным ФНС от 27 февраля 2019 года, компания выплатила налогов на 36 млн рублей, но недоимка и задолженность после этого все равно остались. По данным департамента ФССП по РТ, на фирме висят 26 незавершенных исполнительных производств.

В свою очередь, елабужская «дочка» ООО «МТК Ак Барс» — ООО «Химпромагро» — тоже попала в топ-50 крупнейших налоговых должников с долгом перед ФНС в 2,6 млн рублей. Компания эта чувствует себя неважно: выручка в 2017 году составила 21,6 млн рублей, а прибыль лишь 181 тыс. Еще в сентябре 2017 года власти РТ обнаружили задолженность по зарплате перед работниками «Химпромагро» на 612,3 тыс. рублей, тогда долг удалось погасить.

…среди них агрофирма «Идель» с 1 млрд рублей кредитов, входящая в АПК «Высокая Гора»

Закрывает пятерку должников «дочка» ООО «АПК Высокая Гора» — ООО «Идель», от которого ФНС ждет выплаты 18,6 млн рублей. Еще в 2017 году компания показала убыток в 230 млн рублей при выручке 404,4 млн рублей. На компании висят кредиты почти на 1 млрд рублей. По данным ФНС от 27 февраля 2019 года, компания выплатила налогов на 8 млн рублей, но продолжает иметь недоимку и задолженность. «Идель» тоже входит, или входила, в круг интересов холдинга «Ак Барс» Ивана Егорова.

Ранее «Высокая Гора» (занимается сельским хозяйством) принадлежала самому «Ак Барс-холдингу», к 2016 году снизившему свою долю в АПК «Высокая Гора» до 19%. С ноября 2017 года «Горой» стали владеть три ООО — «Перспектива», «Сфера успеха» и «ТПК «Агро-Трейд» (все три через ряд фирм принадлежат друг другу и, в свою очередь, самой «Высокой Горе»). Выручка «Высокой Горы» в 2017 году составила 54,5 млн рублей, прибыль — 22 млн.

Самой «Идель» принадлежит агрофирма «Нармонка» (выручка — 114 млн рублей, прибыль — 1,3 млн рублей). «Нармонка» тоже есть в реестре неплательщиков. Компания должна ФНС 3 млн рублей (35-е место). Кроме того, ООО «Агрофирма «Дубрава», подконтрольное все той же АПК «Высокая Гора», должна ФНС 9 млн рублей (при том, что по итогам 2017 года прибыль «дочки» составила 49,5 млн рублей).

В компании «Идель» в феврале 2019 года была введена процедура наблюдения до 13 мая этого же года. 30 апреля должно пройти первое собрание кредиторов. Но еще в январе 2017 года под судом оказался экс-руководитель ООО «Идель» Раис Исмагилов по обвинению в невыплате заработной платы на сумму более 11,5 млн рублей. «Идель» остается еще и крупнейшим должником перед Фондом социального страхования РТ. Тот ждет от нее выплаты 4,3 млн рублей.

В июле прошлого года Евгению Даутову поместили под домашний арест, вменив сразу несколько уголовных статей. Фото Максима Платонова

ФНС обвиняет второго крупного должника Татарстана в налоговых махинациях



Второй крупнейший должник — многострадальный Казанский завод синтетического каучука, задолжавший в бюджет 30,8 млн рублей. Напомним, подкосил завод, основанный в 1936 году, проект Евгении Даутовой (30% компании принадлежало ей) и банка «Спурт», у которого отозвали лицензию — по данным самого Центробанка, не в последнюю очередь потому, что ликвидность кредитной организации подорвало кредитование крупного инвестиционного проекта, «дочки» КЗСК — «КЗСК-Силикон». В июле прошлого года Даутову поместили под домашний арест, вменив сразу несколько уголовных статей: от «Присвоение или растрата в особо крупном размере» до «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности».

Сам Казанский завод синтетического каучука после краха «Спурт Банка» тоже мог попасть под банкротство, но избежал этого (компания «внезапно» в мае прошлого года вошла в список стратегически важных предприятий РФ). Хотя в августе прошлого года на нем ввели внешнее наблюдение на полтора года: управляющий должен рассчитаться с кредиторами и вывести завод на точку безубыточности. Ситуация на сегодня довольно запутанная.

При этом уже в 2016 году на 2 млрд рублей выручки приходилось 400 млн рублей убытка, а в 2017 году убыток вырос уже до 1,7 млрд рублей. Налоговики обвиняют владельцев и руководство завода в налоговых махинациях, в частности, в предоставлении в ФНС недостоверных данных по налогу на добавленную стоимость. Помимо ФНС, компания должна только «Внешэкономбанку» 3,7 млрд рублей.

У челнинской транспортной компании прошли обыски — ее обвиняют в использовании фирмы-«однодневки»

Четвертый по величине долг перед ФНС у набережночелнинской транспортной компании ООО АТХ «Дизельтранс», принадлежащей директору ООО Ильдару Гирфанову (не имеет отношения к директору ЗАО «Казанский вертолетный центр» Ильдару Гирфанову), — 19,1 млн рублей. Будучи прибыльной, компания задолжала в 2017 году. При выручке в 94,3 млн рублей она показала прибыль в 3,7 млн.

И у этой компании большие проблемы: в конце марта 2019 года в офисе «Дизельтранса» прошли обыски. По версии следствия, организация уклонялась от уплаты налогов в течение двух лет, используя фирмы-однодневки, которые, судя по документам, оказывали бенефициару определенные услуги, хотя на самом деле их не предоставляли. В распоряжении следствия оказался список контрагентов, в котором фигурируют десять компаний, зарегистрированных нарочно для создания видимости активной коммерческой деятельности и перевода денежных средств. На тот момент речь шла о 12,5 млн рублей.

Обанкроченный «Сантехприбор» должен кредиторам, в том числе ФНС, более 100 млн рублей

Еще один крупный должник — ОАО «Сантехприбор» — уже банкрот, и ФНС будет непросто взыскать с него 16,5 млн рублей. Иск о банкротстве в 2015 году подал сначала Сбербанк, но дело закрыли, так как долг был погашен. Затем иск подал старейший банк Швеции Swedbank через подконтрольную ему московскую фирму ООО «ФРиР Рус» и ООО «Форум-сервис».

Крупнейшее в России предприятие в сфере производства смесителей, полотенцесушителей и другой сантехники, основанное в 1947 году и принадлежавшее гендиректору компании Марсу Латыпову, начали банкротить в 2018 году, когда убыток на предприятии составил почти 30 млн рублей (предприятие было нерентабельным с 2012 года), общая сумма требований кредиторов к 1 апреля 2019 года составила 116 млн рублей. И завод уже «не взлетит»: казанская мэрия представила проект, согласно которому на территории ОАО «Сантехприбор» и старой площадки КВЗ в районе улицы Клары Цеткин будет построен жилой комплекс. Подобная участь может постигнуть и челнинский ЗЯБ (см. выше).

Интересно, что эту территорию «Сантехприбор» планировал освободить сам, когда еще жил и дышал, продав ее за 400 млн рублей и переехав в Набережные Челны.

Еще один крупный должник — ОАО «Сантехприбор» — уже банкрот, и ФНС будет непросто взыскать с него 16,5 млн рублей. Фото kazanfirst.ru

ФНС обвинила в налоговых махинациях и бугульминское предприятие, ставшее в итоге банкротом

В состоянии банкротства находится и крупное бугульминское предприятие, занимавшееся производством полиэтиленовых труб — ООО «Промстрой» (на паритетных началах принадлежит Гульнаре Ахмадишиной и супруге директора компании Владимира Карабанова Татьяне). Только налоговикам предприятие задолжало 15,6 млн рублей (по налогу на прибыль — 2,5 млн рублей). 2017 год «Промстрой» закрыл с убытком в 6,7 млн рублей, так что как оно будет расплачиваться — вопрос.

В апреле этого года прокуратура РТ готова была направить в суд дело в отношении Владимира Карабанова. Ситуация аналогичная делам в отношении руководителей «Дизельтранс» и «ЗЯБ» (см. выше): по версии следствия, в 2018 году директор, зная о задолженности компании перед налоговой на 3 млн рублей, договорился с дебитором о перечислении средств контрагентам, минуя замороженные расчетные счета «Промстроя», и скрыл порядка 18 млн рублей. Арбитражный суд РТ признал компанию банкротом в январе 2019 года, введя процедуру наблюдения. Собрание кредиторов должно было состояться 17 апреля.

Почти 15 млн рублей налоговикам задолжало набережночелнинское предприятие ООО «Вита-Тент НЧ», принадлежащее Андрею Чечурову (прибыль в 2017 году — 1,3 млн рублей, при кредитах всего на 50,7 млн рублей). Компания специализируется на строительстве быстровозводимых зданий и сооружений, спортивных сооружений и площадок, а также занимается обработкой изделий из металла, реализует каркасно-тентовые конструкции, металлоконструкции. Так, в 2017 году «Вита-Тент» возвела каркасный павильон на стадионе в Миассе (Челябинская область) стоимостью более 8 млн рублей. Компания выступила также подрядчиком строительства стадиона в Юдино стоимостью 128 млн рублей. В апреле этого года «Вита-Тент» сдала футбольный стадион в Москве.

С агрофирмы депутата Госсовета РТ ФНС хотела взыскать 1 млрд

Десятку крупнейших должников закрывают банкроты. ООО «ИК» (муслюмовская агрофирма) задолжала ФНС 13,2 млн рублей, которые налоговики теперь попытаются взыскать с предприятия, конкурсное производство по которому было завершено осенью прошлого года. Интересно, что «ИК» принадлежит депутату Госсовета РТ Илдару Гимадееву, гендиректору ООО «Органик Групп» (задекларированный доход в 2018 году составил 1,8 млн рублей) и экс-гендиректору холдинга «Агросила». Ему же принадлежат еще семь юрлиц в Муслюмовском, Мензелинском, Тукаевском районах, помимо вышеперечисленных крупнейшие это ООО «Агрожилинвест», ООО «Урожай», ООО «Муслюмовский элеватор». Все эти компании ранее принадлежали агроимперии «Вамин».

С ООО «ИК» ФНС еще в июле прошлого года потребовала взыскать 1 млрд рублей (!). Любопытно, что в 2017 году в Арбитражный суд РТ обратились сразу две гимадеевские компании: ООО «Агрофирма Урожай» и ООО «Агрофирма Ик», потребовавшие признать гимадеевскую же «Органик Групп» банкротом. Гимадееву же принадлежит ООО «Минзаля» (бывшая «Вамин-Минзаля», задолжавшая налоговикам 9,16 млн рублей. И эта компания находится в состоянии банкротства, в ней введена процедура наблюдения, требования кредиторов будут приниматься в этом году в течение тридцати календарных дней с даты публикации о введении процедуры в газете „Коммерсантъ“ от 23.03.2019. При том, что 2017 год компания закрыла с прибылью в 26,8 млн рублей. На «Минзале» висят кредиты в размере 203,6 млн рублей, на «ИК» — 92 млн. У головной компании Гимадеева дела не лучше: при выручке в 51,7 млн рублей «Органик Групп» показала прибыль всего в 1,4 млн рублей.

Еще один «привет от «Вамина» находится на десятой строчке — это «Агрофирма ВАМИН Чистай», находящаяся с 2015 года в стадии ликвидации и задолжавшая налоговикам 13,2 млн рублей. В 2017 году впервые на торги выставили здания, сооружения, оборудование, автотранспорт, земельные участки и дебиторскую задолженность ООО «Агрофирма «Вамин Чистай». Начальная цена лота составила 622,4 млн рублей.

«Дорстрой», как и сам Равиль Зиганшин, в конце прошлого года стал поручителем по делу ФНС против ПСО «Казань» — налоговикам компания задолжала 2 млрд рублей. Фото tatarstan.ru

Как компании и родственники Равиля Зиганшина выступили поручителями за ПСО «Казань»

В реестре должников можно найти и Равиля Зиганшина с его ООО «Дорстрой», задолжавших налоговикам 5,5 млн рублей (прибыль в 2017 году составила 962 тыс. рублей) — 15-е место. Как мы уже писали в прошлом материале, «Дорстрой» стал и одним из рекордсменов по числу нарушений ПДД, сотрудники предприятия нарушили их 137 раз на сумму 80,8 тыс. рублей.

Краткосрочная задолженность у «Достроя» огромна — 2,7 млрд рублей. К слову, компания, как и сам Зиганшин, в конце прошлого года стала поручителем по делу ФНС против ПСО «Казань» — налоговикам компания задолжала 2 млрд рублей. Засветился и зять Зиганшина, Тимур Зайнутдинов, компания которого ООО «Трио-Вис» задолжала налоговикам 6,4 млн рублей (прибыль «Трио-Вис» составила в 2017 году 1,6 млн рублей). Предприятие должно немаленькую сумму и по краткосрочным кредитам — 672,6 млн рублей.

Интересно, что Зайнутдинов в декабре прошлого года тоже поручился за ПСО «Казань», что оно вернет более 2 млрд рублей денег налоговикам. Зайнутдинову принадлежит и ООО «Коаст», которое арендовало у казанской мэрии за 1,75 млн рублей объекты капитального строительства — Адмиралтейскую (Кировскую) дамбу и Верхнюю плотину, включая несколько земельных участков на береговой линии Казанки в Вахитовском и Кировском районах.

Налоговики все еще ждут 5 млн рублей от «ВИМ -Авиа»

В двух реестрах задолжавших налоговикам и ГИБДД числится и лениногорская СК «Ортэкс» Ильшата Тукаева. Напомним, по штрафам ГИБДД компания задолжала 401,5 тыс. рублей.

При выручке в 6,4 млрд рублей в 2017 году компания с юго-востока РТ показала чистую прибыль всего в 8,2 млн рублей. Но интересно, что на компании висела и краткосрочная задолженность, равная выручке — 6,4 млрд рублей. Налоговикам «Ортэкс» должен 3,8 млн рублей.

Согласно данным судебных приставов, в данный момент на компанию открыто 22 исполнительных производства: кроме налогов, по «иным взысканиям имущественного характера не в бюджеты РФ» открыто всего 9 исполнительных производств. «Ортэкс» по ним должен 58,5 млн рублей. Всего затребовано 63,2 млн рублей.

Есть в реестре и злополучное ООО «Авиакомпания ВИМ-Авиа», принадлежащее семье Мурсекаевых Налоговикам компания должна 5 млн рублей. ООО находится в стадии ликвидации. Ее владелец Рашид Мурсекаев перерегистрировал авиакомпанию из Москвы в Богатые Сабы в феврале 2016 года, собираясь организовать в Казани международный грузовой хаб на пути Европа — Китай.

Но уже в 2017 году «ВИМ-Авиа» сообщила о прекращении чартерных рейсов из-за сложного финансового положения на фоне многочасовых задержек полетов. В Следственном комитете тут же возбудили уголовное дело в связи с хищением денег пассажиров должностными лицами «ВИМ-Авиа». На тот момент долги оценили в 7 млрд рублей. Мурсекаева собирались задержать, но он пустился в бега. В декабре 2017 года его объявили в международный розыск, а СК заявил о том, что компания «ВИМ-Авиа» «представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды, ее руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли, что позволяло получать кредиты в банках, избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации».

По версии следствия, зная о бедственном положении компании, Мурсекаев с супругой с мая 2015 по сентябрь 2017 годов получили 162 млн рублей, а убытки компании составили более 2,5 миллиарда рублей. В сентябре прошлого года «ВИМ-Авиа» была признана банкротом. В январе 2019 года следователи наложили арест на имущество обанкротившейся компании стоимостью 1,5 млрд рублей. К тому моменту удалось выплатить долги по зарплате на сумму 505 млн рублей. На данный момент обанкротившаяся авиакомпания задолжала 368,4 млн рублей зарплаты.

Задолженность предприятий РТ по налогам

№ Наименование Регистрационный номер Статус Совладельцы, ЕГРЮЛ Вид деятельности/отрасль 1 КАМГЭСЗЯБ, ООО 1111650003090 Действующая КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ, ПАО (159,100,000 руб., 100%) Производство изделий из бетона для использования в строительстве 2 КЗСК, ОАО 1021603463485 В состоянии банкротства Производство синтетического каучука в первичных формах 3 МТК АК БАРС, ООО 1111690023895 Действующая ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АК БАРС, АО (120,647,614.17 руб., 73.29%)

МТК АК БАРС, ООО (43,960,115.83 руб., 26.71%) Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции 4 ДИЗЕЛЬТРАНС, ООО АТХ 1111650012220 Действующая Гирфанов Ильдар Ильгизович (10,000 руб., 100%) Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 5 ИДЕЛЬ, ООО 1141690073480 В состоянии банкротства АПК ВЫСОКАЯ ГОРА, ООО (200,010,000 руб., 100%) Животноводство 6 САНТЕХПРИБОР, ОАО 1021603062007 В состоянии банкротства Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки 7 ПРОМСТРОЙ, ООО 1061689022163 В состоянии банкротства Ахмадишина Гульнара Раисовна (10,000 руб., 50%)

Карабанова Татьяна Александровна (10,000 руб., 50%) Торговля оптовая неспециализированная 8 ВИТА-ТЕНТ НЧ, ООО 1131650015859 Действующая Чечуров Андрей Федорович (10,000 руб., 100%) Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей 9 ИК, ООО 1151651001150 В состоянии банкротства Александров Андрей Владимирович (10,000 руб., 100%) Смешанное сельское хозяйство