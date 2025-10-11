За год жилье на вторичном рынке Казани подорожало на 10,3%

Квартира обойдется казанцам в среднем в 8,9 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

За год жилье на вторичном рынке Казани подорожало на 10,3%. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала «Мир квартир».



По полученным аналитиками данным, в столице Татарстана квартира на вторничном рынке обойдется в среднем в 8,9 млн рублей. Это на 10,3% больше, чем в октябре прошлого года. Квадратный метр жилья стоит 188 тыс. рублей (+11% год к году).

В целом по России сильнее всего подорожали квартиры в Курске (+38,5%), Ижевске (+19,6%), Перми (+15,8%), Вологде (+14%) и Оренбурге (+13,4%). Напротив, наибольшее снижение на вторичном рынке было зафиксировано в Ленинградской (–5,8%) и Московской (–5,4%) областях, Ростове-на-Дону (–4,8%), Новокузнецке (–4,1%) и Мурманске (–2,7%).

Напомним, в Казани платежи по семейной ипотеке за однокомнатную квартиру значительно превышают стоимость аренды аналогичного жилья. Размер ипотечного платежа на 194% выше, чем плата за аренду однушки в столице Татарстана.

Галия Гарифуллина